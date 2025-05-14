14 мая 2025

Теннисист Медведев назвал топ лучших российских спортсменов

Медведев назвал Овечкина, Дзюбу и Андрееву лучшими российскими спортсменами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медведев надеется, что вернется в число лучших спортсменов России
Медведев надеется, что вернется в число лучших спортсменов России Фото:

Теннисист Даниил Медведев, неоднократно признававшийся лучшим спортсменом России в предыдущие годы, назвал свою тройку лидеров отечественного спорта на данный момент. Об этом он рассказал в интервью спортивному журналисту Дмитрию Егорову. 

«Хоккеист Александр Овечкин в этом году установил рекорд НХЛ, поэтому он занимает первое место, футболист Артем Дзюба — второе место. Он тоже рекорд побил. Третьей будет теннисистка Мирра Андреева, которая показывает впечатляющие результаты на международной арене», — сказал Медведев. Его слова цитирует telegram-канал Егорова «Едим теннис». 

При этом Медведев отметил, что в текущий момент не видит себя в этой тройке. Но он выразил надежду на возвращение в число лучших в будущем.

Ранее URA.RU рассказывало, что Медведев завершил свое выступление на стадии 1/32 финала, уступив в пяти сетах 19-летнему Тину Ленеру. Это стало его наихудшим результатом на Australian Open с 2018 года. В прошлом российский теннисист трижды достигал финала этого престижного турнира.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Теннисист Даниил Медведев, неоднократно признававшийся лучшим спортсменом России в предыдущие годы, назвал свою тройку лидеров отечественного спорта на данный момент. Об этом он рассказал в интервью спортивному журналисту Дмитрию Егорову.  «Хоккеист Александр Овечкин в этом году установил рекорд НХЛ, поэтому он занимает первое место, футболист Артем Дзюба — второе место. Он тоже рекорд побил. Третьей будет теннисистка Мирра Андреева, которая показывает впечатляющие результаты на международной арене», — сказал Медведев. Его слова цитирует telegram-канал Егорова «Едим теннис».  При этом Медведев отметил, что в текущий момент не видит себя в этой тройке. Но он выразил надежду на возвращение в число лучших в будущем. Ранее URA.RU рассказывало, что Медведев завершил свое выступление на стадии 1/32 финала, уступив в пяти сетах 19-летнему Тину Ленеру. Это стало его наихудшим результатом на Australian Open с 2018 года. В прошлом российский теннисист трижды достигал финала этого престижного турнира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...