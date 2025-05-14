Россию примут в финансовую систему, которую не контролирует Запад

Россия нашла альтернативу западной финансовой системе. Премьер-министр Михаил Мишустин 14 мая обсудил с коллегой из Малайзии Анваром Ибрагимом перспективы торговоэкономического сотрудничества двух стран. Встреча нужна для развития исламского банкинга в России, который функционирует автономно от мировой финансовой системы, считают эксперты URA.RU. По их мнению сделки в ней не подпадают под санкции из-за того, что их сложно отследить.
В Россию премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим официально приехал впервые. Глава российского правительства на встрече с ним взял слово первым. Он поприветствовал иностранного гостя и выразил надежду, что новые соглашения укрепят двусторонние отношения.
«Малайзия — важный партнер России в Юго-Восточной Азии. Мы видим хорошие возможности для наращивания торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества. Имею в виду энергетику, промышленность, транспортную инфраструктуру, агропромышленный комплекс, цифровую экономику», — сказал Мишустин и предложил иностранным партнерам проработать новые проекты по линии совместной комиссии.
Россия заинтересована в развитии исламского банкинга в стране, поэтому налаживает контакты с Малайзией — мировым лидером такого вида финансовой деятельности. Доля операций по нормам шариата в структуре экономики азиатского государства достигла 45% в 2025 году.
Исламский банкинг функционирует автономно от западной финансовой системы, не подключен к SWIFT и развивается благодаря усилиям мусульманских стран, поэтому для России риск подпасть под американские и европейские санкции здесь ниже, объяснил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
«У нас такой вид финансовых операций приняли экспериментально в 2023 году в четырех регионах: Татарстане, Башкирии, Чечне и Дагестане. Мы запустили их для взаиморасчетов и привлечения денег. Глобальный рынок исламского банкинга — это 3 трлн долларов, серьезная сумма. Мы готовы взаимодействовать с Малайзией по этим правилам, чтобы Запад не помешал экономическому взаимодействию с Куала-Лумпуром. Если схема сработает, то ее могут перенести и на другие российские регионы», — сказал экономист.
В исламском банкинге есть много схем, которые сложно отследить. Это дает новые возможности для привлечения инвестиций, дополнил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Александр Королев.
«Там есть, например, хавала (обмен), которая функционирует следующим образом: отправитель производит платеж наличными хаваладару (брокеру), включающий отправляемую сумму и комиссию за услугу (от 0,5 до 7% от суммы). Хаваладар связывается со своим коллегой в другой стране и поручает ему передать эту сумму получателю. Чтобы забрать деньги, получатель должен назвать проверочный код, который ему направляет отправитель. То есть, в рамках этой системы создается много корреспондентских точек и банковских ячеек, операции по которым сложно отследить, поэтому Россия заинтересована в развитии подобной финансовой системы у себя, и визит руководства Малайзии отчасти связан с этим вопросом», — пояснил специалист.
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