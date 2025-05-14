Россию примут в финансовую систему, которую не контролирует Запад

Мишустин обсудил с премьером Малайзии торговоэкономическое сотрудничество
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исламский банкинг — один из действенных вариантов защиты российских инвестиций, считает экономист
Исламский банкинг — один из действенных вариантов защиты российских инвестиций, считает экономист Фото:

Россия нашла альтернативу западной финансовой системе. Премьер-министр Михаил Мишустин 14 мая обсудил с коллегой из Малайзии Анваром Ибрагимом перспективы торговоэкономического сотрудничества двух стран. Встреча нужна для развития исламского банкинга в России, который функционирует автономно от мировой финансовой системы, считают эксперты URA.RU. По их мнению сделки в ней не подпадают под санкции из-за того, что их сложно отследить.

В Россию премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим официально приехал впервые. Глава российского правительства на встрече с ним взял слово первым. Он поприветствовал иностранного гостя и выразил надежду, что новые соглашения укрепят двусторонние отношения.

У России и Малайзии есть хорошие возможности для развития торговли, сказал премьер-министр Михаил Мишустин
У России и Малайзии есть хорошие возможности для развития торговли, сказал премьер-министр Михаил Мишустин
Фото:

«Малайзия — важный партнер России в Юго-Восточной Азии. Мы видим хорошие возможности для наращивания торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества. Имею в виду энергетику, промышленность, транспортную инфраструктуру, агропромышленный комплекс, цифровую экономику», — сказал Мишустин и предложил иностранным партнерам проработать новые проекты по линии совместной комиссии.

Россия заинтересована в развитии исламского банкинга в стране, поэтому налаживает контакты с Малайзией — мировым лидером такого вида финансовой деятельности. Доля операций по нормам шариата в структуре экономики азиатского государства достигла 45% в 2025 году.

Исламский банкинг функционирует автономно от западной финансовой системы, не подключен к SWIFT и развивается благодаря усилиям мусульманских стран, поэтому для России риск подпасть под американские и европейские санкции здесь ниже, объяснил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
У Малайзии огромный опыт в исламском банкинге, он будет полезен России, которая вошла в эту систему, считают эксперты
У Малайзии огромный опыт в исламском банкинге, он будет полезен России, которая вошла в эту систему, считают эксперты
Фото:

«У нас такой вид финансовых операций приняли экспериментально в 2023 году в четырех регионах: Татарстане, Башкирии, Чечне и Дагестане. Мы запустили их для взаиморасчетов и привлечения денег. Глобальный рынок исламского банкинга — это 3 трлн долларов, серьезная сумма. Мы готовы взаимодействовать с Малайзией по этим правилам, чтобы Запад не помешал экономическому взаимодействию с Куала-Лумпуром. Если схема сработает, то ее могут перенести и на другие российские регионы», — сказал экономист.

В исламском банкинге есть много схем, которые сложно отследить. Это дает новые возможности для привлечения инвестиций, дополнил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Александр Королев.

«Там есть, например, хавала (обмен), которая функционирует следующим образом: отправитель производит платеж наличными хаваладару (брокеру), включающий отправляемую сумму и комиссию за услугу (от 0,5 до 7% от суммы). Хаваладар связывается со своим коллегой в другой стране и поручает ему передать эту сумму получателю. Чтобы забрать деньги, получатель должен назвать проверочный код, который ему направляет отправитель. То есть, в рамках этой системы создается много корреспондентских точек и банковских ячеек, операции по которым сложно отследить, поэтому Россия заинтересована в развитии подобной финансовой системы у себя, и визит руководства Малайзии отчасти связан с этим вопросом», — пояснил специалист.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия нашла альтернативу западной финансовой системе. Премьер-министр Михаил Мишустин 14 мая обсудил с коллегой из Малайзии Анваром Ибрагимом перспективы торговоэкономического сотрудничества двух стран. Встреча нужна для развития исламского банкинга в России, который функционирует автономно от мировой финансовой системы, считают эксперты URA.RU. По их мнению сделки в ней не подпадают под санкции из-за того, что их сложно отследить. В Россию премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим официально приехал впервые. Глава российского правительства на встрече с ним взял слово первым. Он поприветствовал иностранного гостя и выразил надежду, что новые соглашения укрепят двусторонние отношения. «Малайзия — важный партнер России в Юго-Восточной Азии. Мы видим хорошие возможности для наращивания торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества. Имею в виду энергетику, промышленность, транспортную инфраструктуру, агропромышленный комплекс, цифровую экономику», — сказал Мишустин и предложил иностранным партнерам проработать новые проекты по линии совместной комиссии. Россия заинтересована в развитии исламского банкинга в стране, поэтому налаживает контакты с Малайзией — мировым лидером такого вида финансовой деятельности. Доля операций по нормам шариата в структуре экономики азиатского государства достигла 45% в 2025 году. «У нас такой вид финансовых операций приняли экспериментально в 2023 году в четырех регионах: Татарстане, Башкирии, Чечне и Дагестане. Мы запустили их для взаиморасчетов и привлечения денег. Глобальный рынок исламского банкинга — это 3 трлн долларов, серьезная сумма. Мы готовы взаимодействовать с Малайзией по этим правилам, чтобы Запад не помешал экономическому взаимодействию с Куала-Лумпуром. Если схема сработает, то ее могут перенести и на другие российские регионы», — сказал экономист. В исламском банкинге есть много схем, которые сложно отследить. Это дает новые возможности для привлечения инвестиций, дополнил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Александр Королев. «Там есть, например, хавала (обмен), которая функционирует следующим образом: отправитель производит платеж наличными хаваладару (брокеру), включающий отправляемую сумму и комиссию за услугу (от 0,5 до 7% от суммы). Хаваладар связывается со своим коллегой в другой стране и поручает ему передать эту сумму получателю. Чтобы забрать деньги, получатель должен назвать проверочный код, который ему направляет отправитель. То есть, в рамках этой системы создается много корреспондентских точек и банковских ячеек, операции по которым сложно отследить, поэтому Россия заинтересована в развитии подобной финансовой системы у себя, и визит руководства Малайзии отчасти связан с этим вопросом», — пояснил специалист.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...