Украинские матросы рассказали о жестоком отношении командования Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные не надеялись на помощь со стороны командования ВСУ, когда оказывались в блокаде. Также руководство армии Украины запрещало солдатам сдаваться под угрозой расстрела. Об этом рассказали матросы морской пехоты ВСУ, которых взяли в плен Вооруженные силы России.

«Это первый год такая ситуация? Я думаю, нет. Мы — мясо, нас бы никто не вытягивал», — прокомментировал старший матрос 36-й бригады морской пехоты ВСУ, Виталий Агеев, передает «Пятый канал».

«Мы не хотели воевать. Сказали, будем уходить — будут расстреливать», — дополнил матрос Виктор Збарский.

По словам Агеева, сами командиры незадолго до блокировки завода Ильича в Мариуполе российскими войсками, сбежали, бросив подчиненных. Более тысячи морпехов украинских вооруженных сил сдались в плен Вооруженным силам РФ 13 апреля. После этого металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе был полностью освобожден от националистических батальонов войсками Донецкой народной республики.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он отметил, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация территории. После этого стало появляться все больше свидетельств того, что украинские националисты убивают мирных жителей, нанося удары как по отдельным гражданам, так и по общественным объектам. Людей используют в качестве живого щита.

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