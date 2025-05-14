На момент смерти ребенку было три года
В Лесном (Свердловская область) родители мальчика, погибшего в детском саду, винят воспитательницу в бездействии во время трагедии. Об этом сообщает издание «КП-Екатеринбург».
«Мне позвонили и сказали: „Ваш ребенок не дышит“. Когда я приехала, он уже был синий. Я поняла, что его не откачают», — передает слова матери «КП-Екатеринбург». Причиной смерти ребенка стала асфиксия рвотными массами (удушье).
Сейчас идет выяснение всех обстоятельств происшествия. Трагедия произошла 7 мая в детском саду «Яблонька».
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