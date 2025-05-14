14 мая 2025

Семья погибшего ребенка в Лесном винит воспитательницу в случившейся трагедии

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На момент смерти ребенку было три года
На момент смерти ребенку было три года Фото:

В Лесном (Свердловская область) родители мальчика, погибшего в детском саду, винят воспитательницу в бездействии во время трагедии. Об этом сообщает издание «КП-Екатеринбург».

«Мне позвонили и сказали: „Ваш ребенок не дышит“. Когда я приехала, он уже был синий. Я поняла, что его не откачают», — передает слова матери «КП-Екатеринбург». Причиной смерти ребенка стала асфиксия рвотными массами (удушье).

Сейчас идет выяснение всех обстоятельств происшествия. Трагедия произошла 7 мая в детском саду «Яблонька». 

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В Лесном (Свердловская область) родители мальчика, погибшего в детском саду, винят воспитательницу в бездействии во время трагедии. Об этом сообщает издание «КП-Екатеринбург». «Мне позвонили и сказали: „Ваш ребенок не дышит“. Когда я приехала, он уже был синий. Я поняла, что его не откачают», — передает слова матери «КП-Екатеринбург». Причиной смерти ребенка стала асфиксия рвотными массами (удушье). Сейчас идет выяснение всех обстоятельств происшествия. Трагедия произошла 7 мая в детском саду «Яблонька». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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