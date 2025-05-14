Стали известны участники делегации на переговорах в Стамбуле

Россию на переговорах в Стамбуле представят помощник президента Владимир Мединский, заместитель президента Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Костюков и заместитель Министра обороны Российской Федерации Александр Фомин. Состав делегации был опубликован на сайте Кремля.
«Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной: Мединский — помощник Президента Российской Федерации (глава делегации), Галузин — заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации), Костюков — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (член делегации), Фомин — заместитель Министра обороны Российской Федерации (член делегации)», — сообщает на сайте Кремля.
До этого Ушаков отмечал, что российские переговорщики намерены затронуть как политические, так и технические аспекты в ходе предстоящих переговоров в Стамбуле. Состав делегации как раз был сформирован с учетом тематики обсуждения.
Аналогично свои делегации формируют и другие участники встречи: Украину представит Владимир Зеленский, а США направят группу во главе с госсекретарем Марко Рубио. Переговоры пройдут при содействии Турции, которая выступила с инициативой их организации.
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