Reuters: Зеленский уже направляется в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Анкару для проведения встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает агентство Reuters.
«15 мая я буду в Анкаре, где состоится встреча с президентом Турции», — пишет Reuters. В этот же день в Стамбуле запланированы российско-украинские переговоры.
Ранее Зеленский заявлял о планах встретиться с Эрдоганом в Анкаре 15 мая и выразил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным в Турции. Российская сторона также подтвердила намерение обсудить первопричины конфликта и вопросы территорий на переговорах в Стамбуле. Эти встречи рассматриваются как часть усилий по поиску устойчивого урегулирования ситуации между Россией и Украиной.
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