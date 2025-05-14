14 мая 2025

Reuters: Зеленский уже направляется в Турцию

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Зеленский вылетел в Стамбуд
Зеленский вылетел в Стамбуд Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Анкару для проведения встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает агентство Reuters.

«15 мая я буду в Анкаре, где состоится встреча с президентом Турции», — пишет Reuters. В этот же день в Стамбуле запланированы российско-украинские переговоры.

Ранее Зеленский заявлял о планах встретиться с Эрдоганом в Анкаре 15 мая и выразил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным в Турции. Российская сторона также подтвердила намерение обсудить первопричины конфликта и вопросы территорий на переговорах в Стамбуле. Эти встречи рассматриваются как часть усилий по поиску устойчивого урегулирования ситуации между Россией и Украиной.

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Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Анкару для проведения встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает агентство Reuters. «15 мая я буду в Анкаре, где состоится встреча с президентом Турции», — пишет Reuters. В этот же день в Стамбуле запланированы российско-украинские переговоры. Ранее Зеленский заявлял о планах встретиться с Эрдоганом в Анкаре 15 мая и выразил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным в Турции. Российская сторона также подтвердила намерение обсудить первопричины конфликта и вопросы территорий на переговорах в Стамбуле. Эти встречи рассматриваются как часть усилий по поиску устойчивого урегулирования ситуации между Россией и Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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