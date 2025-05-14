Возможный выход президента США Дональда Трампа из переговоров по конфликту на Украине может ослабить Киев и усилить позиции РФ. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов. Вопрос возник на фоне заявлений бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о смене позиций Трампа в переговорном процессе.
«Если Трамп и Америка просто говорят, что это не наше дело, это не наш конфликт, мы сделали все, что могли, а дальше как хотите, мы перестаем прилагать дипломатические и политические усилия и мы перестаем участвовать военным образом, иными словами поддерживать Украину, то это одна ситуация. Тогда Украина попадает в очень сложное положение и для России это в военно-политическом плане даже выгодно», — заявил Лукьянов.
Возможен и другой сценарий. По мнению Лукьянова, если Соединенные Штаты продолжат предоставлять вооружение Украине на условиях отсроченного платежа в рамках «ресурсной сделки», предусмотренной подписанным соглашением, боевые действия сохранятся, хотя их масштаб может снизиться. По словам Лукьянова, это окажется менее благоприятным для России.
Политолог отметил, что без США посредниками могут стать другие страны, но их влияние ограничено. «Если Соединенные Штаты уходят существенно, дальше вопрос, как долго Европа будет способна поддерживать украинскую безопасность, боеготовность, потенциал военный. Но тут тоже вопрос, потому что Европа кое-что имеет, но это несопоставимо с тем, что было в прошлом, позапрошлом в Америке», — считает эксперт.
Вопрос о возможном выходе США из переговоров по Украине возник из-за заявлений Дональда Трампа, намекающих на пересмотр политики Вашингтона. Financial Times отмечает, что глава Белого дома выражает разочарование, заявляя, что Вашингтон «отдал слишком много и ничего не получил». Экс-посол США в Москве Майкл Макфол указал на признаки усталости в его риторике.
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