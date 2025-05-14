Путин отправит на переговоры с Украиной Мединского, Галузина и Фомина

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В состав делегации РФ для переговоров в Стамбуле вошли помощник главы РФ Владимир Мединский, помощник Путина Михаил Галузин и два представителя Министерства Обороны России Игорь Костюков, Александр Фомин. Об этом сообщает Кремль.
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