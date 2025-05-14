Журналист Смирнов: Состав делегации РФ на переговоры в Стамбуле многих удивит

Список российских участников предстоящих переговоров в Стамбуле, назначенных на 15 мая, опубликуют в ближайшее время. Состав делегации пока держится в секрете, но может стать неожиданностью для многих наблюдателей. Об этом сообщил журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем telegram-канале «Пул № 3».
«Ответ на вопрос о том, кто поедет от России на переговоры в Стамбул, станет известен в ближайшие часы», — написал Дмитрий Смирнов. Он также добавил, что конечный состав российской делегации может удивить многих наблюдателей.
Ранее источники сообщали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле 15 мая, а состав российской делегации держится в секрете и будет объявлен ближе к дате встречи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал, что решение по делегации еще не принято, а ее состав будет зависеть от обсуждаемых вопросов.
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