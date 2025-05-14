14 мая 2025

Глава МИД Украины встретился с топ-политиками США

МИД Украины Сибига переговорил с помощниками Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
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Сибига встретился с сенатором США
Сибига встретился с сенатором США Фото:

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу госсекретарем США Марко Рубио и сенатором Линдси Грэмом (внесен в список террористов и экстремистов РФ) в Анталье. Об этом сообщил представитель украинской стороны.

«Мы подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились подходами. Я подтвердил твердую и последовательную приверженность Украины мирным усилиям президента Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их участие», — говорится в сообщении украинского политика в соцсети Х. Также он подчеркнул, что критически важно, чтобы Россия ответила взаимностью на конструктивные шаги Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американскую делегацию на возможных переговорах России и Украины в Стамбуле возглавит Марко Рубио, а Вашингтон активно участвует в усилиях по прекращению конфликта. Переговоры планируются на 15 мая после предложения Владимира Путина возобновить диалог, который был прерван в 2022 году. США считают свое участие ключевым для достижения соглашения между сторонами.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу госсекретарем США Марко Рубио и сенатором Линдси Грэмом (внесен в список террористов и экстремистов РФ) в Анталье. Об этом сообщил представитель украинской стороны. «Мы подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились подходами. Я подтвердил твердую и последовательную приверженность Украины мирным усилиям президента Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их участие», — говорится в сообщении украинского политика в соцсети Х. Также он подчеркнул, что критически важно, чтобы Россия ответила взаимностью на конструктивные шаги Украины. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американскую делегацию на возможных переговорах России и Украины в Стамбуле возглавит Марко Рубио, а Вашингтон активно участвует в усилиях по прекращению конфликта. Переговоры планируются на 15 мая после предложения Владимира Путина возобновить диалог, который был прерван в 2022 году. США считают свое участие ключевым для достижения соглашения между сторонами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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