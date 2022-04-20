20 апреля 2022

МИД Молдавии вызовет посла РФ из-за высказываний Захаровой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Риторика Марии Захаровой в адрес Майи Санду неприемлема, заявил Даниэл Воды Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Молдавское Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) собирается вызвать российского посла Олега Васнецова из-за высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о запрете Кишиневом георгиевской ленты. Об этом заявил пресс-секретарь МИДЕИ Даниэл Воды в Facebook (признан экстремистской и внесен в список запрещенных в РФ ресурсов).

«Учитывая недопустимые высказывания официального представителя российской дипломатии в адрес главы государства, МИДЕИ распорядилось вызвать посла Российской Федерации в Молдавии Олега Васнецова», — приводит слова Даниэля Водэ ТАСС. По его словам, риторика Марии Захаровой в адрес президента Молдавии Майи Санду неприемлема, а исторические события «используются в пропагандистских целях».

Ранее сообщалось, что парламент Молдавии запретил ношение и хранение георгиевских ленточек. В молдавском МИД заявили, что это решение является суверенным правом страны, а России не следует вмешиваться в дела и демократические процессы республики. Мария Захарова назвала запрет георгиевской ленты в Молдавии предательством, которое вызывает возмущение, передает RT. Также символику РФ и Великой Отечественной войны запретили в Эстонии.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Молдавское Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) собирается вызвать российского посла Олега Васнецова из-за высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о запрете Кишиневом георгиевской ленты. Об этом заявил пресс-секретарь МИДЕИ Даниэл Воды в Facebook (признан экстремистской и внесен в список запрещенных в РФ ресурсов). «Учитывая недопустимые высказывания официального представителя российской дипломатии в адрес главы государства, МИДЕИ распорядилось вызвать посла Российской Федерации в Молдавии Олега Васнецова», — приводит слова Даниэля Водэ ТАСС. По его словам, риторика Марии Захаровой в адрес президента Молдавии Майи Санду неприемлема, а исторические события «используются в пропагандистских целях». Ранее сообщалось, что парламент Молдавии запретил ношение и хранение георгиевских ленточек. В молдавском МИД заявили, что это решение является суверенным правом страны, а России не следует вмешиваться в дела и демократические процессы республики. Мария Захарова назвала запрет георгиевской ленты в Молдавии предательством, которое вызывает возмущение, передает RT. Также символику РФ и Великой Отечественной войны запретили в Эстонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...