МИД Молдавии вызовет посла РФ из-за высказываний Захаровой

Молдавское Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) собирается вызвать российского посла Олега Васнецова из-за высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о запрете Кишиневом георгиевской ленты. Об этом заявил пресс-секретарь МИДЕИ Даниэл Воды в Facebook (признан экстремистской и внесен в список запрещенных в РФ ресурсов).
«Учитывая недопустимые высказывания официального представителя российской дипломатии в адрес главы государства, МИДЕИ распорядилось вызвать посла Российской Федерации в Молдавии Олега Васнецова», — приводит слова Даниэля Водэ ТАСС. По его словам, риторика Марии Захаровой в адрес президента Молдавии Майи Санду неприемлема, а исторические события «используются в пропагандистских целях».
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Молдавское Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) собирается вызвать российского посла Олега Васнецова из-за высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о запрете Кишиневом георгиевской ленты. Об этом заявил пресс-секретарь МИДЕИ Даниэл Воды в Facebook (признан экстремистской и внесен в список запрещенных в РФ ресурсов). «Учитывая недопустимые высказывания официального представителя российской дипломатии в адрес главы государства, МИДЕИ распорядилось вызвать посла Российской Федерации в Молдавии Олега Васнецова», — приводит слова Даниэля Водэ ТАСС. По его словам, риторика Марии Захаровой в адрес президента Молдавии Майи Санду неприемлема, а исторические события «используются в пропагандистских целях». Ранее сообщалось, что парламент Молдавии запретил ношение и хранение георгиевских ленточек. В молдавском МИД заявили, что это решение является суверенным правом страны, а России не следует вмешиваться в дела и демократические процессы республики. Мария Захарова назвала запрет георгиевской ленты в Молдавии предательством, которое вызывает возмущение, передает RT. Также символику РФ и Великой Отечественной войны запретили в Эстонии.