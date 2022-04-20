Энергетики из Москвы обанкротят управляющую компанию в ЯНАО

Ранее суд взыскал с ООО «Престиж» задолженности в пользу Московской компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Московская энергетическая компания ПАО «Передвижная энергетика» намерена добиться признания банкротом управляющей компании из Лабытнанги (ЯНАО) ООО «Престиж». Как сообщается на сайте арбитражного суда, акционерное общество подало иск от лица своего филиала «Передвижные электростанции «Лабытнанги».

«Арбитражный суд ЯНАО в составе судьи Полторацкой Э.Ю., рассмотрев заявление Публичного ПАО «Передвижная энергетика» в лице филиала «Передвижные электростанции «Лабытнанги» о признании ООО «Престиж» несостоятельным (банкротом). Определил: Принять заявление публичного акционерного общества «Передвижная энергетика»», — говорится в тексте судебного определения.

Это уже не первое судебное разбирательство между компаниями. Так 10 марта арбитражный суд ЯНАО взыскал с ООО «Престиж» 125 тысяч рублей в пользу ПАО «Передвижная энергетика», а еще ранее 4 февраля акционерное общество получило от управляющей компании 168 тысяч рублей, но на это решение было подана апелляционная жалоба. Помимо этого в 2021 году данную компанию попыталась признать банкротом федеральная налоговая служба, но иск был возвращен из-за того что ФНС не предоставил нужные документы в суд.

Агентство обратилось за комментарием в ПАО «Передвижная энергетика», а также в ООО «Престиж». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия города Лабытнанги (ЯНАО) обвинила управляющую компанию ООО «Престиж» в том, что та не справляется со своими обязанностями по обслуживанию домов. В компании заявили, что ООО «Престиж» выполняет возложенные на себя обязательства качественно и в установленные сроки. Но помимо этого, руководитель компании Сергей Зуев заявил, что ООО «Престиж» не будет отвечать на жалобы жителей в социальных сетях.

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