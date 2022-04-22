Костин поспорил с Кудриным из-за снижения ВВП

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Глава ВТБ прогнозирует спад ВВП России в 2022 году более чем на 8% Фото:

Руководитель госбанка ВТБ Андрей Костин прогнозирует сокращение ВВП России в 2022 году. По мнению банкира, оно может составить более 8%. Его прогноз отличается от заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который ожидает снижение ВВП больше 10%.

«В этом году, наверно, будет существенное сокращение ВВП. Наши эксперты считают, что оно составит 8%, но я думаю, что оно может быть чуть больше», — сказал Костин в эфире «России 24».

Он также отметил важность того, что мир переходит в новые реалии, экономика должна адаптироваться к ним. «Надо не бояться, а просто к этому адаптироваться, найти пути решения», — подытожил он.

Всемирный банк заявил, что «пострадавшая от беспрецедентных санкций» экономика России в текущем году сократится на 11,2%. Западные страны заморозили валютные резервы России из-за спецоперации на Украине. В связи с этим для защиты экономики РФ были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что официальный прогноз снижения ВВП России в 2022 году — больше 10%. В связи с ухудшением прогноза по ВВП Минфин проводит перераспределение расходов внутри бюджета, отметил Кудрин.

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Руководитель госбанка ВТБ Андрей Костин прогнозирует сокращение ВВП России в 2022 году. По мнению банкира, оно может составить более 8%. Его прогноз отличается от заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который ожидает снижение ВВП больше 10%. «В этом году, наверно, будет существенное сокращение ВВП. Наши эксперты считают, что оно составит 8%, но я думаю, что оно может быть чуть больше», — сказал Костин в эфире «России 24». Он также отметил важность того, что мир переходит в новые реалии, экономика должна адаптироваться к ним. «Надо не бояться, а просто к этому адаптироваться, найти пути решения», — подытожил он. Всемирный банк заявил, что «пострадавшая от беспрецедентных санкций» экономика России в текущем году сократится на 11,2%. Западные страны заморозили валютные резервы России из-за спецоперации на Украине. В связи с этим для защиты экономики РФ были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что официальный прогноз снижения ВВП России в 2022 году — больше 10%. В связи с ухудшением прогноза по ВВП Минфин проводит перераспределение расходов внутри бюджета, отметил Кудрин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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