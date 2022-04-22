ФОМ: Путину стало доверять больше россиян

22 апреля 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

79% респондентов выразили доверие к Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU За последнюю неделю рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину снова вырос до 79%. Соответствующие данные приводит Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). «По мнению 81% респондентов, Владимир Путин хорошо работает на своем посту (рейтинг вырос на 4%). 79% опрошенных доверяют президенту (рейтинг вырос на 3%). Деятельность премьер-министра и правительства одобряют 57% опрошенных. В рейтинге доверия к политическим партиям лидирует „Единая Россия“, положительно работу партии оценили 45% респондентов», — сообщается на сайте ФОМ. Аналогичный опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Число россиян, одобряющих деятельность президента РФ Владимира Путина, выросло до 79,6%. Согласно данным ВЦИОМ, с февраля по апрель уровень одобрения деятельности президента России вырос с 62,9% до 79,6%, индекс доверия — с 67,1% до 81,6%. Руководитель практики политического анализа фонда Михаил Мамонов считает, что рейтинг Путина близок к максимальному уровню. Он это объясняет тем, что санкции Запада сплотили россиян вокруг президента. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

За последнюю неделю рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину снова вырос до 79%. Соответствующие данные приводит Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). «По мнению 81% респондентов, Владимир Путин хорошо работает на своем посту (рейтинг вырос на 4%). 79% опрошенных доверяют президенту (рейтинг вырос на 3%). Деятельность премьер-министра и правительства одобряют 57% опрошенных. В рейтинге доверия к политическим партиям лидирует „Единая Россия“, положительно работу партии оценили 45% респондентов», — сообщается на сайте ФОМ. Аналогичный опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Число россиян, одобряющих деятельность президента РФ Владимира Путина, выросло до 79,6%. Согласно данным ВЦИОМ, с февраля по апрель уровень одобрения деятельности президента России вырос с 62,9% до 79,6%, индекс доверия — с 67,1% до 81,6%. Руководитель практики политического анализа фонда Михаил Мамонов считает, что рейтинг Путина близок к максимальному уровню. Он это объясняет тем, что санкции Запада сплотили россиян вокруг президента.