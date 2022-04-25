Страны Балтии кратно увеличили закуп российского электричества

TV3: три страны в два раза увеличили поставки электроэнергии из России в марте Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В марте текущего года Латвия, Литва и Эстония увеличили объем закупаемой электроэнергии у России в два раза по сравнению с январем. Об этом сообщил канал TV3.

«Чтобы уйти от зависимости от российской электроэнергии, в Эстонии собираются построить малый модульный реактор. Латвия к проекту пока не присоединилась, но изучает возможности», — передал телеканал TV3.

В Германии людей призвали экономить электроэнергию. Так власти ФРГ хотела снизить энергозависимость от России.