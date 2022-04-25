25 апреля 2022

Страны Балтии кратно увеличили закуп российского электричества

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Разное. Курган, поле, линия электропередач, лэп, электричество
TV3: три страны в два раза увеличили поставки электроэнергии из России в марте Фото:

В марте текущего года Латвия, Литва и Эстония увеличили объем закупаемой электроэнергии у России в два раза по сравнению с январем. Об этом сообщил канал TV3.

«Чтобы уйти от зависимости от российской электроэнергии, в Эстонии собираются построить малый модульный реактор. Латвия к проекту пока не присоединилась, но изучает возможности», — передал телеканал TV3.

В Германии людей призвали экономить электроэнергию. Так власти ФРГ хотела снизить энергозависимость от России.

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В марте текущего года Латвия, Литва и Эстония увеличили объем закупаемой электроэнергии у России в два раза по сравнению с январем. Об этом сообщил канал TV3. «Чтобы уйти от зависимости от российской электроэнергии, в Эстонии собираются построить малый модульный реактор. Латвия к проекту пока не присоединилась, но изучает возможности», — передал телеканал TV3. В Германии людей призвали экономить электроэнергию. Так власти ФРГ хотела снизить энергозависимость от России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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