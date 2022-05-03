Бывший вице-мэр ушла на работу в правительство ХМАО

Экс-заместитель главы Сургутского района Дина Кузьмина назначена заместителем руководителя Ветеринарной службы ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.
«Кузьмина искала работу, и ей поступило предложение от Ветеринарной службы ХМАО. Она согласилась, даже несмотря на то, что для этого пришлось переезжать из Сургута в Ханты-Мансийск», — рассказал инсайдер. На сайте правительства Югры Кузьмина уже значится заместителем руководителя Ветеринарной службы ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что Кузьмина написала заявление на увольнение из администрации Сургутского района в феврале. На ее место был назначен Муслим Асадуллаев.
Экс-заместитель главы Сургутского района Дина Кузьмина назначена заместителем руководителя Ветеринарной службы ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Кузьмина искала работу, и ей поступило предложение от Ветеринарной службы ХМАО. Она согласилась, даже несмотря на то, что для этого пришлось переезжать из Сургута в Ханты-Мансийск», — рассказал инсайдер. На сайте правительства Югры Кузьмина уже значится заместителем руководителя Ветеринарной службы ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что Кузьмина написала заявление на увольнение из администрации Сургутского района в феврале. На ее место был назначен Муслим Асадуллаев.