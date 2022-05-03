03 мая 2022
02 мая 2022
01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

Бывший вице-мэр ушла на работу в правительство ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание думы в администрации. Нижневартовск, чиновница, рука, микрофон
Дина Кузьмина уже вышла на работу в Ветеринарной службе ХМАО Фото:

Экс-заместитель главы Сургутского района Дина Кузьмина назначена заместителем руководителя Ветеринарной службы ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.

«Кузьмина искала работу, и ей поступило предложение от Ветеринарной службы ХМАО. Она согласилась, даже несмотря на то, что для этого пришлось переезжать из Сургута в Ханты-Мансийск», — рассказал инсайдер. На сайте правительства Югры Кузьмина уже значится заместителем руководителя Ветеринарной службы ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что Кузьмина написала заявление на увольнение из администрации Сургутского района в феврале. На ее место был назначен Муслим Асадуллаев.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Экс-заместитель главы Сургутского района Дина Кузьмина назначена заместителем руководителя Ветеринарной службы ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Кузьмина искала работу, и ей поступило предложение от Ветеринарной службы ХМАО. Она согласилась, даже несмотря на то, что для этого пришлось переезжать из Сургута в Ханты-Мансийск», — рассказал инсайдер. На сайте правительства Югры Кузьмина уже значится заместителем руководителя Ветеринарной службы ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что Кузьмина написала заявление на увольнение из администрации Сургутского района в феврале. На ее место был назначен Муслим Асадуллаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...