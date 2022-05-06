Финляндия нарастила импорт нефти из России несмотря на санкции

06 мая 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

Финляндия закупает российские нефтепродукты в рекордных объемах, сообщают в СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Финские компании рекордно увеличили импорт российских энергоносителей, несмотря на то, что его стоимость выросла более чем на 1 миллиард евро. Статью об этом опубликовало финское издание Yle. «Импорт различных нефтепродуктов, таких как мазут, вырос в марте на 180 процентов по сравнению с годом ранее», — сообщается в статье. Авторы также отметили, что стоимость российского импорта с прошлого года увеличилась на 63%. Помимо этого, в марте страна закупила рекордный объем природного газа из РФ, отметил директор по статистике таможни Олли-Пекка Пенттиля. «Часть природного газа, импортируемого в Финляндию, экспортируется в Эстонию по трубопроводу Baltic Connector, который, в свою очередь, соединяется со всеми частями Европы», — пояснил он. По словам Пенттиля, импорт российского никеля в прошлом месяце также потребовал исключительно большой суммы денег. Рекордное количество никелевой породы было поставлено для переработки в металлургической промышленности, объяснил собеседник издания. Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств ввели беспрецедентные по своему масштабу санкции против РФ после начала специальной российской операции на территории Украины. Как заявлял президент России Владимир Путин, санкционное давление на страну длится еще с начала 2000-х годов, а его последствия оказывают негативный эффект и для самих западных стран. Это видно из нарушения системы расчетов и логистики, роста инфляции и разрушения кооперационных связей, объяснял российский лидер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Финские компании рекордно увеличили импорт российских энергоносителей, несмотря на то, что его стоимость выросла более чем на 1 миллиард евро. Статью об этом опубликовало финское издание Yle. «Импорт различных нефтепродуктов, таких как мазут, вырос в марте на 180 процентов по сравнению с годом ранее», — сообщается в статье. Авторы также отметили, что стоимость российского импорта с прошлого года увеличилась на 63%. Помимо этого, в марте страна закупила рекордный объем природного газа из РФ, отметил директор по статистике таможни Олли-Пекка Пенттиля. «Часть природного газа, импортируемого в Финляндию, экспортируется в Эстонию по трубопроводу Baltic Connector, который, в свою очередь, соединяется со всеми частями Европы», — пояснил он. По словам Пенттиля, импорт российского никеля в прошлом месяце также потребовал исключительно большой суммы денег. Рекордное количество никелевой породы было поставлено для переработки в металлургической промышленности, объяснил собеседник издания. Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств ввели беспрецедентные по своему масштабу санкции против РФ после начала специальной российской операции на территории Украины. Как заявлял президент России Владимир Путин, санкционное давление на страну длится еще с начала 2000-х годов, а его последствия оказывают негативный эффект и для самих западных стран. Это видно из нарушения системы расчетов и логистики, роста инфляции и разрушения кооперационных связей, объяснял российский лидер.