На Rutube произошли сбои

Российский видеохостинг временно недоступен
На российском видеохостинге RuTube произошли сбои. В настоящее время сайт недоступен.
«Сайт RuTube не отвечает. Попробуйте зайти на сайт позже или обратиться в администрацию», — указано на сайте при попытке зайти на видеохостинг. Telegram-канал телеканал 360 уточняет, что RuTube подвергся атакам.
Российские власти ранее сообщали, что видят в Rutube альтернативу американскому видеохостингу YouTube. По заявлению первого замгендиректора проправительственной АНО «Диалог Регионы» Кирилла Истомина, в последние месяцы аудитория российского сервиса выросла.
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