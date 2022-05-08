08 мая 2022

На Rutube произошли сбои

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Российский видеохостинг временно недоступен Фото:

На российском видеохостинге RuTube произошли сбои. В настоящее время сайт недоступен.

«Сайт RuTube не отвечает. Попробуйте зайти на сайт позже или обратиться в администрацию», — указано на сайте при попытке зайти на видеохостинг. Telegram-канал телеканал 360 уточняет, что RuTube подвергся атакам.

Российские власти ранее сообщали, что видят в Rutube альтернативу американскому видеохостингу YouTube. По заявлению первого замгендиректора проправительственной АНО «Диалог Регионы» Кирилла Истомина, в последние месяцы аудитория российского сервиса выросла.

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На российском видеохостинге RuTube произошли сбои. В настоящее время сайт недоступен. «Сайт RuTube не отвечает. Попробуйте зайти на сайт позже или обратиться в администрацию», — указано на сайте при попытке зайти на видеохостинг. Telegram-канал телеканал 360 уточняет, что RuTube подвергся атакам. Российские власти ранее сообщали, что видят в Rutube альтернативу американскому видеохостингу YouTube. По заявлению первого замгендиректора проправительственной АНО «Диалог Регионы» Кирилла Истомина, в последние месяцы аудитория российского сервиса выросла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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