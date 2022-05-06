В Кремле нашли замену видеохостингу YouTube

06 мая 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

Заменой YouTube может послужить другой поисковик видео, с качественными алгоритмами Фото: Денис Моргунов © URA.RU В администрации президента видят альтернативу YouTube в «Яндекс.Видео», «ВКонтакте» и Rutube. Заменить YouTube сможет сервис, с такой же качественной поисковой системой. Такое заявление в интервью с URA.RU сделал Кирилл Истомин — первый замгендиректора проправительственной АНО «Диалог Регионы», которое отвечает за выстраивание контакта между властью и обществом. «Важно понимать, что YouTube — это не просто видеохостинг. Это такой поисковик по видео. Заменой ему может стать только другой поисковик, с такой же качественной поисковой системой. На ум приходит в первую очередь „Яндекс.Видео“, где качественно настроена навигация», — пояснил Истомин. Он уточнил, что «ВКонтакте» сможет заменить YouTube только в том случае, если сможет модернизировать поиск видео. У Rutube на данный момент низкая аудитория, по сравнению с YouTube, но сервис вырос в качестве за последнее время. «На текущий момент полноценная замена Youtube отсутствует и, пока он доступен, скорее, не появится. Но если блокировка случится — свято место пусто не бывает», — поделился Истомин. Ранее на Google составили протокол из-за публикации на видеохостинге YouTube роликов экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) и нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ). Помимо этого, российский суд оштрафовал компанию Google на 7 млн рублей за размещение видеороликов с призывами совершать теракты и диверсии в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В администрации президента видят альтернативу YouTube в «Яндекс.Видео», «ВКонтакте» и Rutube. Заменить YouTube сможет сервис, с такой же качественной поисковой системой. Такое заявление в интервью с URA.RU сделал Кирилл Истомин — первый замгендиректора проправительственной АНО «Диалог Регионы», которое отвечает за выстраивание контакта между властью и обществом. «Важно понимать, что YouTube — это не просто видеохостинг. Это такой поисковик по видео. Заменой ему может стать только другой поисковик, с такой же качественной поисковой системой. На ум приходит в первую очередь „Яндекс.Видео“, где качественно настроена навигация», — пояснил Истомин. Он уточнил, что «ВКонтакте» сможет заменить YouTube только в том случае, если сможет модернизировать поиск видео. У Rutube на данный момент низкая аудитория, по сравнению с YouTube, но сервис вырос в качестве за последнее время. «На текущий момент полноценная замена Youtube отсутствует и, пока он доступен, скорее, не появится. Но если блокировка случится — свято место пусто не бывает», — поделился Истомин. Ранее на Google составили протокол из-за публикации на видеохостинге YouTube роликов экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) и нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ). Помимо этого, российский суд оштрафовал компанию Google на 7 млн рублей за размещение видеороликов с призывами совершать теракты и диверсии в России.