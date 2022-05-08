В колонне Бессмертного полка прошла почти половина населения Тобольска
Каждый второй житель Тобольска участвовал в Бессмертном полку. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Также они опубликовали видео с шествием колонны в своих социальных сетях.
«В шествии Бессмертного полка приняли участие 50 тысяч человек», — рассказали агентству в администрации. При этом население Тобольска составляет около 100 тысяч человек.
Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти раскрыли число тюменцев, поучаствовавших в акции Бессмертного полка. Следить за всеми событиями 9 мая можно в трансляции агентства.
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