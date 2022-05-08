08 мая 2022
07 мая 2022
06 мая 2022

Половина жителей Тобольска поучаствовала в Бессмертном полку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В колонне Бессмертного полка прошла почти половина населения Тобольска Фото:

Каждый второй житель Тобольска участвовал в Бессмертном полку. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Также они опубликовали видео с шествием колонны в своих социальных сетях.

«В шествии Бессмертного полка приняли участие 50 тысяч человек», — рассказали агентству в администрации. При этом население Тобольска составляет около 100 тысяч человек.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти раскрыли число тюменцев, поучаствовавших в акции Бессмертного полка. Следить за всеми событиями 9 мая можно в трансляции агентства.

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Каждый второй житель Тобольска участвовал в Бессмертном полку. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Также они опубликовали видео с шествием колонны в своих социальных сетях. «В шествии Бессмертного полка приняли участие 50 тысяч человек», — рассказали агентству в администрации. При этом население Тобольска составляет около 100 тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти раскрыли число тюменцев, поучаствовавших в акции Бессмертного полка. Следить за всеми событиями 9 мая можно в трансляции агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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