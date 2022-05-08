Половина жителей Тобольска поучаствовала в Бессмертном полку. Видео

09 мая 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

В колонне Бессмертного полка прошла почти половина населения Тобольска Фото: Пресс-служба Тобольска Каждый второй житель Тобольска участвовал в Бессмертном полку. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Также они опубликовали видео с шествием колонны в своих социальных сетях. «В шествии Бессмертного полка приняли участие 50 тысяч человек», — рассказали агентству в администрации. При этом население Тобольска составляет около 100 тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти раскрыли число тюменцев, поучаствовавших в акции Бессмертного полка. Следить за всеми событиями 9 мая можно в трансляции агентства. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

Каждый второй житель Тобольска участвовал в Бессмертном полку. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Также они опубликовали видео с шествием колонны в своих социальных сетях. «В шествии Бессмертного полка приняли участие 50 тысяч человек», — рассказали агентству в администрации. При этом население Тобольска составляет около 100 тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти раскрыли число тюменцев, поучаствовавших в акции Бессмертного полка. Следить за всеми событиями 9 мая можно в трансляции агентства.