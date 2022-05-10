Жители Боровского не смогли насладиться салютом в День Победы, так как точку его запуска перенесли без предупреждения (архив) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители поселка Боровский (Тюменский район Тюменской области) не смогли увидеть салют ко Дню Победы, так как власти сменили место его запуска, не предупредив людей. Ситуацию жители обсуждают в мессенджерах.

«В Боровском администрация обманула людей. Анонсировали салют, люди ждали вместе с маленькими детьми, а салюта просто не было… Просто позорище!» — такое сообщение появилось в одном из чатов для жителей поселка Боровский в Viber.

Автора поддержали и другие боровчане. «Столько людей ждали. Как в душу плюнули. Старички с тросточками стояли, дети, многие заревели. Вот уж праздник со слезами на глазах!», «В чем все провинились — непонятно. Нас лишили салюта», «Позорище. Не надейтесь на такой трафик в следующем году. Основная часть поедет в город», — такую реакцию у жителей вызвала ситуация.

Произошедшее URA.RU прокомментировала глава мэрии поселка Боровский Светлана Сычева. «Раньше фейерверк запускали с территории храма на площади Никольской. В этом году, учитывая противопожарный период, МЧС согласовало другую точку — на пустыре по улице Набережной. Мы рассчитывали, что салют будет видно с Никольской, где проходили все основные праздничные мероприятия. Но высоты в 35 метров оказалось недостаточно», — пояснила Иванова.

По ее словам, в поселке проживает один участник войны, и, как сообщили его родственники, фейерверк он видел и остался доволен. При этом в будущем боровчане могут в принципе остаться без праздничного салюта. Пустырь, на котором его запускали в этом году, продан под застройку. А другого места, отвечающего всем требованиям безопасности, в поселке нет.

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