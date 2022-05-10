Мэрия Салехарда незаконно зарабатывала деньги на предпринимателе

Мэрия Салехарда незаконно сдавала помещение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предпринимателю из Салехарда Дмитрию Журба мэрия незаконно сдавала в аренду помещение по улице Мира, 17а, которое оказалось помещением общего пользования. Как рассказал бизнесмен URA.RU, этот факт выявился только после того, как Журба решил выкупить эти квадратные метры, а администрация заявила, что не может их продать и направила предпринимателя в суд.

«В суде выясняется, что комната принадлежит не администрации, а помещение оказывается общего пользования. Администрация сдавала незаконно», — заявил адвокат бизнесмена.

Сам предприниматель предоставил URA.RU решение суда, подтверждающее, что комната, которую мэрия сдавала, не принадлежала ей. Судья посоветовал бизнесмену обратиться в прокуратуру, но он решил попытаться решить проблему мирно и выкупить помещение по закону, который такую возможность предоставлял. Мэрия изначально не стала противиться такому решению, но когда для завершения оформления всех бумаг оставалось получить только одну подпись от администрации, бизнесмену отказали.

В мэрию был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ пообещали предоставить позже.

Это не первый бизнесмен в Салехарде, который рассказывает о проблемах с администрацией города. Ранее сообщалось о предпринимателе, который судится с мэрией из-за здания, а также об еще одном бизнесмене, у которого администрация отказывалась брать деньги за аренду земли.