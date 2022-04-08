Мэрия в ЯНАО отказалась брать у бизнесмена деньги за аренду земли

Мэрия Салехарда требует снести крыльцо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Салехарда потребовала у владельца рестобара «Пятница» Артема Фролова снести пристройку к зданию в центре города, которая выходит за пределы его участка, в ответ бизнесмен попросил заключить допсоглашение на аренду незаконно занимаемой им земли, но получил отказ. Об этом URA.RU рассказал сам предприниматель и отметил, что пристройку к зданию сделал предыдущий владелец.

«Они [мэрия] требуют снести крыльцо [пристройку], оно выступает за три метра моей арендуемой земли. Я предложил снять в аренду [участок, на который выступает пристройка] и заключить допсоглашение. Они — нет, надо сносить в течение 30 дней, это ваши проблемы», — рассказывает предприниматель.

По словам Фролова, здание он купил перед пандемией, и оно уже было с пристроенным крыльцом, а проблемы с властями у него начались, когда большая часть ограничений была снята. Бизнесмен рассказал, что летом 2021 года покрасил здание в черный цвет без согласования и сейчас у мэрии появились вопросы, и когда в ситуации начали разбираться, тогда выяснилось, что пять лет назад предыдущему владельцу здания незаконно дали разрешение на пристройку крыльца, которое теперь требуют снести у Фролова. На уступки в виде заключения допсоглашения на аренду незаконно занимаемой земли мэрия категорически отказывается идти.

Однако в администрации Салехарда URA.RU пояснили, что у них нет никакой возможности пойти навстречу бизнесмену из-за действующего законодательства. «Действующее законодательство не позволяет заключать договоры аренды земельных участков, на которых расположены самовольно возведенные объекты», — пояснили в пресс-службе властей города.

Ранее уже сообщалось о конфликтах бизнесменов Салехарда с властями города. У одного предпринимателя требуют убрать с участка строительные материалы, которые, по славам бизнесмена, ему не принадлежат, а другого заставляют через суд провести дорогостоящую экспертизу.

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