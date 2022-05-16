Челябинский депутат продает охотничьи угодья в Кургане. Фото

16 мая 2022 в 20:40 Размер текста - 17 +

Алексей Денисенко распродает непрофильный бизнес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко выставил на продажу охотничье хозяйство «Лисья нора» в Курганской области. За готовый бизнес он просит 20 млн рублей. «Продается охотничье хозяйство за 20 млн рублей площадью 34,6 тыс. га. Семь теплых вышек на кабана, в наличии заяц, тетерев, утки. В 2022 году — лицензии на добычу 200 косуль, 40 кабанов, трех лосей. Условия позволяют организовывать охоту для иностранцев», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Согласно данным сервиса СБИС гендиректором и владельцем ООО «Лисья Нора» значится депутат ЗСО Алексей Денисенко. Он руководит данным предприятием с 17 мая 2012 года. Основной вид деятельности бизнеса — охота, отлов и отстрел диких животных. На официальном сайте охотугодий отмечается, что в хозяйстве расположен дом 106 м², гараж, баня, газовое отопление, барбекю-зона, летняя кухня с беседкой на участке размером 27 соток. В цену также включен vip-дом 200 м² с баней на участке 25 соток. Денисенко также занимает в компании «Юничел» должность директора по развитию, руководит которой его отец Владимир Денисенко. Ранее Денисенко-младший заявил URA.RU, что для него главное сохранить производство обуви в непростой для экономики период. С этой целью компания «Юничел» выставила недострой к саммитам ШОС в Челябинске. Общая площадь хозяйства составляет 34,6 тыс. га. Фото: скрин с сайта «Авито» Бытовые условия позволяют организовывать охоту для иностранцев Фото: скрин с сайта«Авито» Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» , будьте в курсе всех важных событий.

Депутат заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко выставил на продажу охотничье хозяйство «Лисья нора» в Курганской области. За готовый бизнес он просит 20 млн рублей. «Продается охотничье хозяйство за 20 млн рублей площадью 34,6 тыс. га. Семь теплых вышек на кабана, в наличии заяц, тетерев, утки. В 2022 году — лицензии на добычу 200 косуль, 40 кабанов, трех лосей. Условия позволяют организовывать охоту для иностранцев», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Согласно данным сервиса СБИС гендиректором и владельцем ООО «Лисья Нора» значится депутат ЗСО Алексей Денисенко. Он руководит данным предприятием с 17 мая 2012 года. Основной вид деятельности бизнеса — охота, отлов и отстрел диких животных. На официальном сайте охотугодий отмечается, что в хозяйстве расположен дом 106 м², гараж, баня, газовое отопление, барбекю-зона, летняя кухня с беседкой на участке размером 27 соток. В цену также включен vip-дом 200 м² с баней на участке 25 соток. Денисенко также занимает в компании «Юничел» должность директора по развитию, руководит которой его отец Владимир Денисенко. Ранее Денисенко-младший заявил URA.RU, что для него главное сохранить производство обуви в непростой для экономики период. С этой целью компания «Юничел» выставила недострой к саммитам ШОС в Челябинске.