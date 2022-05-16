Артюхов раскрыл, как санкции отразятся на авиакомпании «Ямал»

Авиакомпания «Ямал» обеспечила самолеты всеми необходимыми запчастями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Авиакомпания «Ямал» не испытывает проблем из-за санкций, которые Евросоюз ввел против России. Как рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов агентству «Новый день» на встрече с журналистами, для обслуживания самолетного парка имеются все необходимые запчасти и расходные материалы.

«Авиаотрасль первая столкнулась с санкциями. Часть из них несет юридическую проблему, а часть финансово-технологическую. Что важно, весь парк обеспечивается ремонтом своевременно, а также мониторингом для поддержки безопасности. Есть запас всех необходимых деталей, расходников. Есть разные способы решения, какие-то детали мы находим через третьи страны. Отрасль умеет в этой ситуации находить решения», — отметил глава округа.

Артюхов добавил, что несмотря на ситуацию в мире задача окружной авиакомпании обеспечить жителей ЯНАО доступным и удобным направлением в другие города. Это является одной из основных целей АТК «Ямал», не получение прибыли, а выполнение социальной функции. Именно поэтому за несколько лет удалось увеличить количество субсидируемых рейсов — с 8 до 38.

«Наш парк полностью сегодня закрывает всю нашу полетную сетку. Северяне должны летать, желательно прямыми рейсами. Авиакомпания „Ямал“ будет полностью закрывать эту функцию, ее парка для этого будет достаточно», — подчеркнул он.

Страны Евросоюза, а также ряд других западных государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации, которую РФ проводит на Украине. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Глава государства Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях.

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