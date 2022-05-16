Дмитрий Артюхов оценил возможность усиления Минобороны РФ в ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов считает разумной защиту ключевых объектов региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Усиление представительства Минобороны РФ на Ямале можно только приветствовать, считает губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Об этом он заявил в интервью URA.RU.

«На Ямале находятся ключевые объекты экономики, их защита всегда разумна», — сказал глава региона. При этом губернатор уточнил, что пока — в связи с обострением межгосударственных споров по Арктической зоне — об усилении присутствия Минобороны РФ на Ямале речи не идет.

«Если посмотреть по карте, то приграничная арктическая территория — земля Франца-Иосифа. Из открытых источников знаю, что в последние годы там много сделано для укрепления обороноспособности страны. Наш округ — это глубокий тыл», — пояснил Артюхов.

Земля Франца-Иосифа — это архипелаг в Северно-Ледовитом океане, который находится выше территории Ямала по карте. Группа островов входит в состав Архангельской области.