16 мая 2022

Дмитрий Артюхов оценил возможность усиления Минобороны РФ в ЯНАО

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ПМЭФ-2021. Второй день, гостиная губернаторов. Санкт-Петербург, артюхов дмитрий
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов считает разумной защиту ключевых объектов региона Фото:

Усиление представительства Минобороны РФ на Ямале можно только приветствовать, считает губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Об этом он заявил в интервью URA.RU.

«На Ямале находятся ключевые объекты экономики, их защита всегда разумна», — сказал глава региона. При этом губернатор уточнил, что пока — в связи с обострением межгосударственных споров по Арктической зоне — об усилении присутствия Минобороны РФ на Ямале речи не идет.

«Если посмотреть по карте, то приграничная арктическая территория — земля Франца-Иосифа. Из открытых источников знаю, что в последние годы там много сделано для укрепления обороноспособности страны. Наш округ — это глубокий тыл», — пояснил Артюхов.

Земля Франца-Иосифа — это архипелаг в Северно-Ледовитом океане, который находится выше территории Ямала по карте. Группа островов входит в состав Архангельской области.

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Усиление представительства Минобороны РФ на Ямале можно только приветствовать, считает губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Об этом он заявил в интервью URA.RU. «На Ямале находятся ключевые объекты экономики, их защита всегда разумна», — сказал глава региона. При этом губернатор уточнил, что пока — в связи с обострением межгосударственных споров по Арктической зоне — об усилении присутствия Минобороны РФ на Ямале речи не идет. «Если посмотреть по карте, то приграничная арктическая территория — земля Франца-Иосифа. Из открытых источников знаю, что в последние годы там много сделано для укрепления обороноспособности страны. Наш округ — это глубокий тыл», — пояснил Артюхов. Земля Франца-Иосифа — это архипелаг в Северно-Ледовитом океане, который находится выше территории Ямала по карте. Группа островов входит в состав Архангельской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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