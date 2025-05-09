Генсек НАТО заявил, что не обещал Украине членство в альянсе

В НАТО не обещали Украине членство в альянсе в качестве условия мирного соглашения с Россией. Об этом рассказал генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
«НАТО обещала Украине необратимый путь в НАТО, но мы никогда не обещали, что это будет результатом мирного соглашения», — передает слова Рютте ТАСС. Он также отмечает, что вопрос членства Украины в НАТО рассматривается как долгосрочная перспектива.
Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что вступление страны в НАТО неизбежно и закреплено в документах альянса. Она отметила, что решение о членстве Украины подтверждено всеми государствами-членами альянса, включая США, и что альтернативы этому шагу нет.
В то же время ранее ряд высокопоставленных американских чиновников, включая президента США Дональда Трампа и его спецпосланника Кита Келлога, утверждали, что вопрос о вступлении Украины не обсуждается, а Марк Рютте подчеркивал, что это может усугубить конфликт. Российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин, указывают, что членство Украины в НАТО может привести к эскалации конфликта и требует серьезного внимания к вопросам глобальной безопасности.
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