Генсек НАТО заявил, что не обещал Украине членство в альянсе

Рютте: НАТО не гарантировало Украине членство в рамках мирного соглашения
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Вопрос членства Украины в НАТО рассматривается как долгосрочная перспектива, заявил Рютте
Вопрос членства Украины в НАТО рассматривается как долгосрочная перспектива, заявил Рютте Фото:

В НАТО не обещали Украине членство в альянсе в качестве условия мирного соглашения с Россией. Об этом рассказал генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«НАТО обещала Украине необратимый путь в НАТО, но мы никогда не обещали, что это будет результатом мирного соглашения», — передает слова Рютте ТАСС. Он также отмечает, что вопрос членства Украины в НАТО рассматривается как долгосрочная перспектива.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что вступление страны в НАТО неизбежно и закреплено в документах альянса. Она отметила, что решение о членстве Украины подтверждено всеми государствами-членами альянса, включая США, и что альтернативы этому шагу нет.

В то же время ранее ряд высокопоставленных американских чиновников, включая президента США Дональда Трампа и его спецпосланника Кита Келлога, утверждали, что вопрос о вступлении Украины не обсуждается, а Марк Рютте подчеркивал, что это может усугубить конфликт. Российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин, указывают, что членство Украины в НАТО может привести к эскалации конфликта и требует серьезного внимания к вопросам глобальной безопасности.

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В НАТО не обещали Украине членство в альянсе в качестве условия мирного соглашения с Россией. Об этом рассказал генеральный секретарь альянса Марк Рютте. «НАТО обещала Украине необратимый путь в НАТО, но мы никогда не обещали, что это будет результатом мирного соглашения», — передает слова Рютте ТАСС. Он также отмечает, что вопрос членства Украины в НАТО рассматривается как долгосрочная перспектива. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что вступление страны в НАТО неизбежно и закреплено в документах альянса. Она отметила, что решение о членстве Украины подтверждено всеми государствами-членами альянса, включая США, и что альтернативы этому шагу нет. В то же время ранее ряд высокопоставленных американских чиновников, включая президента США Дональда Трампа и его спецпосланника Кита Келлога, утверждали, что вопрос о вступлении Украины не обсуждается, а Марк Рютте подчеркивал, что это может усугубить конфликт. Российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин, указывают, что членство Украины в НАТО может привести к эскалации конфликта и требует серьезного внимания к вопросам глобальной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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