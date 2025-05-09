«Не хватает твоей руки на плече»: Кадыров рассказал, на кого он равняется

Глава Чечни Рамзан Кадыров вспомнил о своем отце Ахмате Кадырове в годовщину его гибели 9 мая. Он подчеркнул, что отец стал для него важным жизненным ориентиром.
«Отец, ты был и остаешься для меня жизненным ориентиром. Ты верил в нас, когда никто не верил. Мне все так же не хватает твоего одобряющего взгляда, твоей руки на плече», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что испытывает глубокую боль утраты и значимость совместных моментов с отцом, которого описывает как непобежденного защитника своего народа.
По словам главы Чечни, со временем он осознал, что такие люди оставляют значимый след в истории. Кадыров признался, что часто размышляет, как бы поступил отец в различных ситуациях, и ощущает нехватку его поддержки.
Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта, который произошел на стадионе «Динамо» в Грозном во время празднования Дня Победы. Последние дни он провел, участвуя в торжественных мероприятиях. Кадыров был похоронен в родном селе Центорой, расположенном в Курчалоевском районе.
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