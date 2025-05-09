«Не хватает твоей руки на плече»: Кадыров рассказал, на кого он равняется

Рамзан Кадыров вспомнил об отце в годовщину его гибели
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Кадыров признался, что испытывает сильную боль потери
Кадыров признался, что испытывает сильную боль потери Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров вспомнил о своем отце Ахмате Кадырове в годовщину его гибели 9 мая. Он подчеркнул, что отец стал для него важным жизненным ориентиром.

«Отец, ты был и остаешься для меня жизненным ориентиром. Ты верил в нас, когда никто не верил. Мне все так же не хватает твоего одобряющего взгляда, твоей руки на плече», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что испытывает глубокую боль утраты и значимость совместных моментов с отцом, которого описывает как непобежденного защитника своего народа.

По словам главы Чечни, со временем он осознал, что такие люди оставляют значимый след в истории. Кадыров признался, что часто размышляет, как бы поступил отец в различных ситуациях, и ощущает нехватку его поддержки. 

Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта, который произошел на стадионе «Динамо» в Грозном во время празднования Дня Победы. Последние дни он провел, участвуя в торжественных мероприятиях. Кадыров был похоронен в родном селе Центорой, расположенном в Курчалоевском районе.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров вспомнил о своем отце Ахмате Кадырове в годовщину его гибели 9 мая. Он подчеркнул, что отец стал для него важным жизненным ориентиром. «Отец, ты был и остаешься для меня жизненным ориентиром. Ты верил в нас, когда никто не верил. Мне все так же не хватает твоего одобряющего взгляда, твоей руки на плече», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что испытывает глубокую боль утраты и значимость совместных моментов с отцом, которого описывает как непобежденного защитника своего народа. По словам главы Чечни, со временем он осознал, что такие люди оставляют значимый след в истории. Кадыров признался, что часто размышляет, как бы поступил отец в различных ситуациях, и ощущает нехватку его поддержки.  Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта, который произошел на стадионе «Динамо» в Грозном во время празднования Дня Победы. Последние дни он провел, участвуя в торжественных мероприятиях. Кадыров был похоронен в родном селе Центорой, расположенном в Курчалоевском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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