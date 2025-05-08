Делимханов не стал молчать после видео избиения жителей Ингушетии под Владимиром

Необходимо провести тщательную проверку и наказать зачинщиков избиения выходцев из Республики Ингушетии во Владимирской области. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Чеченской Республики Адам Делимханов.
«Во Владимирской области группа вооруженных людей с дубинками, кастетами и ножами напали на выходцев из Республики Ингушетии, возвращавшихся с работы. В результате нападения есть пострадавшие. Необходимо провести тщательную проверку и наказать зачинщиков», — написал Адам Делимханов в своем telegram-канале.
Происходящее на видео депутат Госдумы назвал «чистой воды национализмом и беспределом». Он отметил, что к сожалению, когда подобное случается с нацменьшинствами, служители правопорядка нередко закрывают на это глаза. Любые попытки посеять вражду между народами должны пресекаться самым жестким образом, добавил Делимханов.
Ранее Делимханов резко осудил попытку запретить проводить публичные намазы в Ставрополье. Он назвал эту инициативу «опасной для межнационального содружества в РФ», пообещав предпринять все меры, чтобы защитить права мусульман.
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