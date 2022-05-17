17 мая 2022

ФАС приостановила ремонт дороги в ЯНАО

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , каток, собака, мужчина, дорога, строительство, стройка
Поиск подрядчика был приостановлен после жалобы ООО «Дрефор» Фото:

Федеральная антимонопольная служба приостановила определение поставщика по контракту на ремонт дороги в Муравленко (ЯНАО). Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Администрация города Муравленко опубликовала госзакупку ремонт улицы Ямальской. После жалобы от ООО „Дрефор“ в ФАС госзакупка была приостановлена», — уточняется на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная цена контракта составляла 63,7 млн рублей. Подведение итогов должно было состоятся завтра.

Ранее, федеральная антимонопольная служба приостановила поиск подрядчика для строительства школы в поселке Аксарка Приуральского района ЯНАО за 1,5 млрд рублей. Новая современная школа, рассчитанная на 550 учащихся, должна быть построена в Аксарке в 2024 году.

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Федеральная антимонопольная служба приостановила определение поставщика по контракту на ремонт дороги в Муравленко (ЯНАО). Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Администрация города Муравленко опубликовала госзакупку ремонт улицы Ямальской. После жалобы от ООО „Дрефор“ в ФАС госзакупка была приостановлена», — уточняется на портале Единой информационной системы в сфере закупок. Начальная цена контракта составляла 63,7 млн рублей. Подведение итогов должно было состоятся завтра. Ранее, федеральная антимонопольная служба приостановила поиск подрядчика для строительства школы в поселке Аксарка Приуральского района ЯНАО за 1,5 млрд рублей. Новая современная школа, рассчитанная на 550 учащихся, должна быть построена в Аксарке в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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