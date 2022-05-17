ФАС приостановила ремонт дороги в ЯНАО

18 мая 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

Поиск подрядчика был приостановлен после жалобы ООО «Дрефор» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральная антимонопольная служба приостановила определение поставщика по контракту на ремонт дороги в Муравленко (ЯНАО). Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Администрация города Муравленко опубликовала госзакупку ремонт улицы Ямальской. После жалобы от ООО „Дрефор“ в ФАС госзакупка была приостановлена», — уточняется на портале Единой информационной системы в сфере закупок. Начальная цена контракта составляла 63,7 млн рублей. Подведение итогов должно было состоятся завтра. Ранее, федеральная антимонопольная служба приостановила поиск подрядчика для строительства школы в поселке Аксарка Приуральского района ЯНАО за 1,5 млрд рублей. Новая современная школа, рассчитанная на 550 учащихся, должна быть построена в Аксарке в 2024 году.

Федеральная антимонопольная служба приостановила определение поставщика по контракту на ремонт дороги в Муравленко (ЯНАО). Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Администрация города Муравленко опубликовала госзакупку ремонт улицы Ямальской. После жалобы от ООО „Дрефор“ в ФАС госзакупка была приостановлена», — уточняется на портале Единой информационной системы в сфере закупок. Начальная цена контракта составляла 63,7 млн рублей. Подведение итогов должно было состоятся завтра. Ранее, федеральная антимонопольная служба приостановила поиск подрядчика для строительства школы в поселке Аксарка Приуральского района ЯНАО за 1,5 млрд рублей. Новая современная школа, рассчитанная на 550 учащихся, должна быть построена в Аксарке в 2024 году.