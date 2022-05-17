17 мая 2022

Власти ЯНАО упростили подачу заявок на детский отдых

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети из семей ветеранов боевых действий смогут бесплатно поехать в летние лагеря Фото:

Власти ЯНАО расширили список льготников и упростили подачу заявок на детский отдых. Об этом сообщается на сайте ямальского отделения партии «Единая Россия».

«В этом году в сфере детского отдыха есть нововведения. Благодаря пилотному участию Ямала в федеральной программе Минвостокразвития для учащихся 5-8 классов теперь бесплатны путевки в лагерь Smart Camp в Крыму, а также проезд туда-обратно. В заявочную кампанию внесена новая льготная категория — дети из семей ветеранов боевых действий. Есть и еще одно новшество — с помощью авторизации через портал Госуслуг время на подачу заявки на портале leto.yanao.ru сократили до трех минут», — говорится на сайте партии.

В этом году в летние лагеря поедут 6512 ямальских детей, из них более пяти тысяч ребят отдохнут на черноморском побережье. Перед вылетом на юг все дети пройдут ПЦР-тестирование. Также на территории региона будут открыты 77 учреждений, которые дети смогут посещать во время каникул.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала совместно с РЖД составили для детей новый маршрут, по которому они будут добираться до детских лагерей в Краснодарском крае и Крыму. Правительство выкупает вагоны в поездах, в которых будут перевозиться дети к месту отдыха.

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Власти ЯНАО расширили список льготников и упростили подачу заявок на детский отдых. Об этом сообщается на сайте ямальского отделения партии «Единая Россия». «В этом году в сфере детского отдыха есть нововведения. Благодаря пилотному участию Ямала в федеральной программе Минвостокразвития для учащихся 5-8 классов теперь бесплатны путевки в лагерь Smart Camp в Крыму, а также проезд туда-обратно. В заявочную кампанию внесена новая льготная категория — дети из семей ветеранов боевых действий. Есть и еще одно новшество — с помощью авторизации через портал Госуслуг время на подачу заявки на портале leto.yanao.ru сократили до трех минут», — говорится на сайте партии. В этом году в летние лагеря поедут 6512 ямальских детей, из них более пяти тысяч ребят отдохнут на черноморском побережье. Перед вылетом на юг все дети пройдут ПЦР-тестирование. Также на территории региона будут открыты 77 учреждений, которые дети смогут посещать во время каникул. Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала совместно с РЖД составили для детей новый маршрут, по которому они будут добираться до детских лагерей в Краснодарском крае и Крыму. Правительство выкупает вагоны в поездах, в которых будут перевозиться дети к месту отдыха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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