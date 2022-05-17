Курганскому бизнесу выдадут миллионы на создание автокемпингов

18 мая 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Курганским предпринимателям выделят более 280 миллионов рублей на создание автокемпингов и бассейнов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганским предпринимателям выделят около 300 миллионов рублей на создание кемпингов и автокемпингов, а также на приобретение туроборудования. Об этом стало известно в рамках расширенного совещания по улучшению инвестиционного климата в сфере туризма, который прошел в фонде «Инвестиционное агентство Курганской области». «На развитие действующего и открытие нового туристического бизнеса регион планирует привлечь более 280 миллионов рублей из федерального бюджета с целью софинансирования по трем направлениям работы — создание кемпингов и автокемпингов, обустройство пляжей и приобретение туроборудования, организация бассейнов. На получение грантовой поддержки подано уже 87 заявок», — рассказала врио начальника управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко. В ходе совещания также обсудили перспективы инвестирования средств в развитие санаторно-курортной сферы, особенно в тех районах Курганской области, где есть озера с уникальными лечебными составами воды. Кроме этого, отметили необходимость возобновления программы туристического кешбэка. Ранее URA.RU сообщало о том, что в курганском санатории построят SPA-комплекс с двумя бассейнами. По словам предпринимателя Владлена Воробейчика, строительство планируют начать уже в этом году. В Курганской области ради туристов возле курорта на озере Медвежье отремонтируют более 50 км дорог.

Курганским предпринимателям выделят около 300 миллионов рублей на создание кемпингов и автокемпингов, а также на приобретение туроборудования. Об этом стало известно в рамках расширенного совещания по улучшению инвестиционного климата в сфере туризма, который прошел в фонде «Инвестиционное агентство Курганской области». «На развитие действующего и открытие нового туристического бизнеса регион планирует привлечь более 280 миллионов рублей из федерального бюджета с целью софинансирования по трем направлениям работы — создание кемпингов и автокемпингов, обустройство пляжей и приобретение туроборудования, организация бассейнов. На получение грантовой поддержки подано уже 87 заявок», — рассказала врио начальника управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко. В ходе совещания также обсудили перспективы инвестирования средств в развитие санаторно-курортной сферы, особенно в тех районах Курганской области, где есть озера с уникальными лечебными составами воды. Кроме этого, отметили необходимость возобновления программы туристического кешбэка. Ранее URA.RU сообщало о том, что в курганском санатории построят SPA-комплекс с двумя бассейнами. По словам предпринимателя Владлена Воробейчика, строительство планируют начать уже в этом году. В Курганской области ради туристов возле курорта на озере Медвежье отремонтируют более 50 км дорог.