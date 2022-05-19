19 мая 2022

Врач-доброволец из ЯНАО помогает коллегам на Донбассе

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Травматолого-ортопедическое отделение Областной детской клинической больницы (ОДКБ) после капитального ремонта г. Екатеринбург , врачи, рентгеновский снимок, детская больница
Врач-доброволец из надымской больницы работает в Мариуполе Фото:

Хирург надымской больницы Кирилл Моря помогает в медучреждении в Мариуполе. Ранее оттуда вернулся его коллега Денис Комков. Об этом сообщается в telegram-канале депздрава ЯНАО.

«Мы гордимся нашими сотрудниками. Денис и Кирилл — настоящие врачи, преданные делу и ставящие на первое место жизнь пациентов», — передает пресс-служба слова исполняющей обязанности главврача Ларисы Казимировой.

Ранее сообщалось, что Комков вернулся из Мариуполя, где помогал налаживать работу в терапевтическом отделении. Врач уехал на Донбасс в середине апреле.

Президент РФ Владимир Путин ранее объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, в том числе и для помощи жителям ДНР и ЛНР. Население этих республик подвергалось обстрелам системами залпового огня, сообщает народная милиция Донбасса. Отмечается, что жители гибли десятками от неизбирательных авиаударов ракетами, бомбами.

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Хирург надымской больницы Кирилл Моря помогает в медучреждении в Мариуполе. Ранее оттуда вернулся его коллега Денис Комков. Об этом сообщается в telegram-канале депздрава ЯНАО. «Мы гордимся нашими сотрудниками. Денис и Кирилл — настоящие врачи, преданные делу и ставящие на первое место жизнь пациентов», — передает пресс-служба слова исполняющей обязанности главврача Ларисы Казимировой. Ранее сообщалось, что Комков вернулся из Мариуполя, где помогал налаживать работу в терапевтическом отделении. Врач уехал на Донбасс в середине апреле. Президент РФ Владимир Путин ранее объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, в том числе и для помощи жителям ДНР и ЛНР. Население этих республик подвергалось обстрелам системами залпового огня, сообщает народная милиция Донбасса. Отмечается, что жители гибли десятками от неизбирательных авиаударов ракетами, бомбами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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