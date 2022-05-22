22 мая 2022
21 мая 2022

Тюменских кандидатов в депутаты обязали сообщать об изменении ФИО

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания. Тюмень, областная дума, облдума тюмень
Изменение касается претендентов на кресло в Тюменской областной думе Фото:

Тюменских кандидатов в депутаты обяжут сообщать избирателям об изменении ФИО. Информация об этом опубликована на сайте региональной избирательной комиссии.

«Расширяется перечень предоставляемых сведений прежними фамилией, именем, отчеством кандидата в случае, если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании, либо в течение года до дня официального опубликования решения о назначении выборов», — говорится в решении избиркома. Изменение касается кандидатов в депутаты областной думы.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменских кандидатов в депутаты всех уровней обяжут раскрывать информацию о сделках по покупке криптовалюты. Такие же сведения должны декларировать супруги и дети претендентов на мандат.

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Тюменских кандидатов в депутаты обяжут сообщать избирателям об изменении ФИО. Информация об этом опубликована на сайте региональной избирательной комиссии. «Расширяется перечень предоставляемых сведений прежними фамилией, именем, отчеством кандидата в случае, если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании, либо в течение года до дня официального опубликования решения о назначении выборов», — говорится в решении избиркома. Изменение касается кандидатов в депутаты областной думы. Ранее URA.RU писало о том, что тюменских кандидатов в депутаты всех уровней обяжут раскрывать информацию о сделках по покупке криптовалюты. Такие же сведения должны декларировать супруги и дети претендентов на мандат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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