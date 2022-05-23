Глава района ЯНАО обозначил срок сдачи мусорного полигона

Осенью в Тазовском заработает полигон ТБО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полигон для утилизации отходов в Тазовском районе ЯНАО откроется осенью 2022 года. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Василий Паршаков.

«Еще одна большая стройка в Тазовском — это полигон для утилизации промышленных и твердых бытовых отходов. Сейчас здесь заливают фундаменты, прокладывают заземление, ставят опоры под инженерные сети. Сюда будут привозить мусор из районного центра и Газ-Сале. На полигон также будут направляться отходы от предприятий нефтегазового комплекса, работающих на территории района. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован уже на эту осень», — рассказал чиновник.

Также Василий Паршаков отметил, что в районном центре строятся еще несколько важных объектов. Среди них — два многоквартирных дома на улице Геофизиков и один на улице Маргулова, которые сдадутся в эксплуатацию в октябре 2022 года. Также возводится микрорайон Солнечный на 16 тысяч квадратных метров. Срок его сдачи определили на 2023 год.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура заставила администрацию Тазовского района устранить несанкционированные свалки в водоохранной зоне реки Гыда. Площадь свалки составила более 34 гектара.