В ХМАО задержали спекулянта краснокнижными осетрами

26 мая 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Мужчина приобрел 16 рыб вида «осетр сибирский» общим весом 31 кг. с целью перепродажи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полицией Сургутского района задержан 52-летний житель ХМАО за попытку перепродажи 16-ти рыб, вида «осетр сибирский», занесенных в Красную книгу РФ. Об этом сообщает пресс-служба полиции округа на официальном портале. «В Сургутском районе задержан житель деревни Русскинская, намеревающийся перепродать рыбу, занесенную в Красную книгу РФ. В отношении ранее судимого жителя деревни Русскинская возбуждено уголовное дело по статье: «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации», — сообщает полиция ХМАО. Отделом дознания установлено, что подозреваемый приобрел осетров на автомобильной стоянке на 120-м километре трассы «Сургут-Когалым». Ущерб от действий задержанного составил 160 тыс. рублей. Мужчине может грозить наказание до 4 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде. Ранее URA.RU рассказывало о главе сельского поселения Кедровый. Суд приговорил его к 480 часам принудительных работ за ловлю сетями сибирского осетра и стерляди.

Полицией Сургутского района задержан 52-летний житель ХМАО за попытку перепродажи 16-ти рыб, вида «осетр сибирский», занесенных в Красную книгу РФ. Об этом сообщает пресс-служба полиции округа на официальном портале. «В Сургутском районе задержан житель деревни Русскинская, намеревающийся перепродать рыбу, занесенную в Красную книгу РФ. В отношении ранее судимого жителя деревни Русскинская возбуждено уголовное дело по статье: «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации», — сообщает полиция ХМАО. Отделом дознания установлено, что подозреваемый приобрел осетров на автомобильной стоянке на 120-м километре трассы «Сургут-Когалым». Ущерб от действий задержанного составил 160 тыс. рублей. Мужчине может грозить наказание до 4 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде. Ранее URA.RU рассказывало о главе сельского поселения Кедровый. Суд приговорил его к 480 часам принудительных работ за ловлю сетями сибирского осетра и стерляди.