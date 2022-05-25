25 мая 2022
24 мая 2022

В ХМАО задержали спекулянта краснокнижными осетрами

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, садок, рыба, осетр
Мужчина приобрел 16 рыб вида «осетр сибирский» общим весом 31 кг. с целью перепродажи Фото:

Полицией Сургутского района задержан 52-летний житель ХМАО за попытку перепродажи 16-ти рыб, вида «осетр сибирский», занесенных в Красную книгу РФ. Об этом сообщает пресс-служба полиции округа на официальном портале.

«В Сургутском районе задержан житель деревни Русскинская, намеревающийся перепродать рыбу, занесенную в Красную книгу РФ. В отношении ранее судимого жителя деревни Русскинская возбуждено уголовное дело по статье: «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации», — сообщает полиция ХМАО.

Отделом дознания установлено, что подозреваемый приобрел осетров на автомобильной стоянке на 120-м километре трассы «Сургут-Когалым». Ущерб от действий задержанного составил 160 тыс. рублей.

Мужчине может грозить наказание до 4 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде.

Ранее URA.RU рассказывало о главе сельского поселения Кедровый. Суд приговорил его к 480 часам принудительных работ за ловлю сетями сибирского осетра и стерляди.

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Полицией Сургутского района задержан 52-летний житель ХМАО за попытку перепродажи 16-ти рыб, вида «осетр сибирский», занесенных в Красную книгу РФ. Об этом сообщает пресс-служба полиции округа на официальном портале. «В Сургутском районе задержан житель деревни Русскинская, намеревающийся перепродать рыбу, занесенную в Красную книгу РФ. В отношении ранее судимого жителя деревни Русскинская возбуждено уголовное дело по статье: «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации», — сообщает полиция ХМАО. Отделом дознания установлено, что подозреваемый приобрел осетров на автомобильной стоянке на 120-м километре трассы «Сургут-Когалым». Ущерб от действий задержанного составил 160 тыс. рублей. Мужчине может грозить наказание до 4 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде. Ранее URA.RU рассказывало о главе сельского поселения Кедровый. Суд приговорил его к 480 часам принудительных работ за ловлю сетями сибирского осетра и стерляди.
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