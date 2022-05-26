Правительство и премьер Приднестровья отправлены в отставку 26 мая 2022 в 20:13 Размер текста - 17 + В республике формируют новый кабмин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Приднестровья во главе с премьер-министром Александром Мартыновым отправлено в отставку. Указ об этом за подписью президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского опубликован на официальном сайте главы ПМР. «Освободить Мартынова Александра Владимировича от должности председателя правительства… Объявить об отставке правительства…» — говорится в документе. Согласно тому же указу, исполнять обязанности премьера будет Станислав Касапа — заместитель председателя правительства по вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами госвласти. 27 мая состоится внеочередное заседание парламента Приднестровья. На нем должны рассмотреть кандидатуру на пост премьера. Согласно другому указу Красносельского, это будет Александр Розенберг. Правительство республики продолжает действовать до утверждения нового состава кабмина. Правительство Приднестровья во главе с премьер-министром Александром Мартыновым отправлено в отставку. Указ об этом за подписью президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского опубликован на официальном сайте главы ПМР. «Освободить Мартынова Александра Владимировича от должности председателя правительства… Объявить об отставке правительства…» — говорится в документе. Согласно тому же указу, исполнять обязанности премьера будет Станислав Касапа — заместитель председателя правительства по вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами госвласти. 27 мая состоится внеочередное заседание парламента Приднестровья. На нем должны рассмотреть кандидатуру на пост премьера. Согласно другому указу Красносельского, это будет Александр Розенберг. Правительство республики продолжает действовать до утверждения нового состава кабмина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям