Медведев одобрил решение Байдена по поставкам ракет Украине. «Разумно!»

30 мая 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев предостерег Украину от ракетных ударов по территории РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение президента США Джо Байдена отказаться от поставок тяжелых ракетных систем на Украину является разумным. Об этом в своем telegram-канале написал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России. Разумно! Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо…», — написал Медведев. Ранее Байден объявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные нанести удар по территории России. Таким образом американский президент опроверг сообщения СМИ о том, что администрация Байдена одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО). США и страны Запада резко увеличили поставки оружия Украине после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Кремле заявили, что поставки западного оружия на Украину угрожают безопасности всей Европы. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что главы государств, которые поставляют оружие Украине, являются преступниками, пишет «Национальная служба новостей». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Решение президента США Джо Байдена отказаться от поставок тяжелых ракетных систем на Украину является разумным. Об этом в своем telegram-канале написал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России. Разумно! Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо…», — написал Медведев. Ранее Байден объявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные нанести удар по территории России. Таким образом американский президент опроверг сообщения СМИ о том, что администрация Байдена одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО). США и страны Запада резко увеличили поставки оружия Украине после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Кремле заявили, что поставки западного оружия на Украину угрожают безопасности всей Европы. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что главы государств, которые поставляют оружие Украине, являются преступниками, пишет «Национальная служба новостей».