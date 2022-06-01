На главной трассе ЯНАО движение осложнится на 56 участках

На пике ремонтного сезона на трассе Салехард — Сургут заработают 56 реверсивных участков Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На участке трассы Сургут — Салехард от границы округа до Нового Уренгоя работают 30 участков с реверсивным движением. Планируется увеличить их количество до 56, сообщила начальник управления дорожного хозяйства департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светлана Гиллих.

«Уже сейчас, в мае месяце, организовано 30 участков с реверсивным движением на дороге от границы округа и до Нового Уренгоя. В пиковый период таких участков будет 56», — рассказала Светлана.

На участках до одного километра водителям придется ждать около 4 минут. 1,5 минуты отведено для перестроения и две минуты на проезд. Там же где ремонтный отрезок будет от одного до двух с половиной километров время ожидания составит до шести минут: по 1,5 на перестроение и по 3 минуты 45 секунд на проезд.

Ранее URA.RU сообщало, что в этом году на ремонт участка трассы Салехард — Сургут в ЯНАО потратят 800 млн рублей. Контракты на госзакупках разместил госзаказа ЯНАО.