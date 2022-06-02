02 июня 2022

В Тюмени подростки избили сверстника на глазах у детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, подростки, каникулы, пацаны, парни, школьники
На подростка напали пятеро сверстников, несмотря на то, что рядом находились прохожие и дети Фото:

Пять подростков из Тюмени избили сверстника в районе Мыса на глазах у детей и прохожих. Об этом в социальных сетях рассказала жительница города. По ее словам, на 16-летнего парня напали около дверей в продуктовый магазин.

«Вечером около 18:00 произошла драка, пятеро подростков избивали по очереди парня лет 16 прямо на глазах маленьких детей… Это происходило около дверей магазина, я стояла в это время как раз на кассе со своим маленьким ребенком», — сообщил очевидец в группе «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы» в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора публикации, позже избиение продолжилось в аптеке, куда убежал подросток.

URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не был получен.

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Пять подростков из Тюмени избили сверстника в районе Мыса на глазах у детей и прохожих. Об этом в социальных сетях рассказала жительница города. По ее словам, на 16-летнего парня напали около дверей в продуктовый магазин. «Вечером около 18:00 произошла драка, пятеро подростков избивали по очереди парня лет 16 прямо на глазах маленьких детей… Это происходило около дверей магазина, я стояла в это время как раз на кассе со своим маленьким ребенком», — сообщил очевидец в группе «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы» в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора публикации, позже избиение продолжилось в аптеке, куда убежал подросток. URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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