В Тюмени подростки избили сверстника на глазах у детей

03 июня 2022 в 22:41 Размер текста - 17 +

На подростка напали пятеро сверстников, несмотря на то, что рядом находились прохожие и дети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пять подростков из Тюмени избили сверстника в районе Мыса на глазах у детей и прохожих. Об этом в социальных сетях рассказала жительница города. По ее словам, на 16-летнего парня напали около дверей в продуктовый магазин. «Вечером около 18:00 произошла драка, пятеро подростков избивали по очереди парня лет 16 прямо на глазах маленьких детей… Это происходило около дверей магазина, я стояла в это время как раз на кассе со своим маленьким ребенком», — сообщил очевидец в группе «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы» в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора публикации, позже избиение продолжилось в аптеке, куда убежал подросток. URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не был получен. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Пять подростков из Тюмени избили сверстника в районе Мыса на глазах у детей и прохожих. Об этом в социальных сетях рассказала жительница города. По ее словам, на 16-летнего парня напали около дверей в продуктовый магазин. «Вечером около 18:00 произошла драка, пятеро подростков избивали по очереди парня лет 16 прямо на глазах маленьких детей… Это происходило около дверей магазина, я стояла в это время как раз на кассе со своим маленьким ребенком», — сообщил очевидец в группе «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы» в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора публикации, позже избиение продолжилось в аптеке, куда убежал подросток. URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не был получен.