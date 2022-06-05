Консервы из ЯНАО будут продавать в десятках городов России

Салехардский рыбокомбинат расширяет поставки консервов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Салехардский рыбокомбинат (ЯНАО) принял решение расширить поставки. Ямальские консервы впервые попадут на прилавки Санкт-Петербурга и еще семи регионов России, сообщили в telegram-канале правительства округа.

«30 тонн ямальских консервов впервые поступили на прилавки магазинов в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и Республики Карелия», — пишет пресс-служба правительства. Сотрудники рыбоконсервного комбината рассказали, что спрос на ямальскую рыбу опережает предложение. Поэтому в ближайшее время планируется увеличение поставок.

Ранее URA.RU сообщало, что на рыбокомбинате в Салехарде возобновили производство консервов из ерша. Их выпуск прекратили в 1931 году.