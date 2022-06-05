05 июня 2022
04 июня 2022

Консервы из ЯНАО будут продавать в десятках городов России

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство рыбных консерв. Салехард, продукты, консервы рыбные, питание, консервная банка
Салехардский рыбокомбинат расширяет поставки консервов Фото:

Салехардский рыбокомбинат (ЯНАО) принял решение расширить поставки. Ямальские консервы впервые попадут на прилавки Санкт-Петербурга и еще семи регионов России, сообщили в telegram-канале правительства округа.

«30 тонн ямальских консервов впервые поступили на прилавки магазинов в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и Республики Карелия», — пишет пресс-служба правительства. Сотрудники рыбоконсервного комбината рассказали, что спрос на ямальскую рыбу опережает предложение. Поэтому в ближайшее время планируется увеличение поставок.

Ранее URA.RU сообщало, что на рыбокомбинате в Салехарде возобновили производство консервов из ерша. Их выпуск прекратили в 1931 году.

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Салехардский рыбокомбинат (ЯНАО) принял решение расширить поставки. Ямальские консервы впервые попадут на прилавки Санкт-Петербурга и еще семи регионов России, сообщили в telegram-канале правительства округа. «30 тонн ямальских консервов впервые поступили на прилавки магазинов в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и Республики Карелия», — пишет пресс-служба правительства. Сотрудники рыбоконсервного комбината рассказали, что спрос на ямальскую рыбу опережает предложение. Поэтому в ближайшее время планируется увеличение поставок. Ранее URA.RU сообщало, что на рыбокомбинате в Салехарде возобновили производство консервов из ерша. Их выпуск прекратили в 1931 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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