Во Франции негодуют из-за запрета на работу 1 мая

В Франции 1 мая закрылись пекарни, что вызвало недовольство у местных, из-за того-что люди в стране остались без свежих хлебобулочных изделий в праздничный день. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на представителей отрасли.
«Я не считаю это нормальным. Мы думали, что необходимы, как пресса и другие профессии», — заявил глава Национальной конфедерации хлебобулочных и кондитерских изделий Доминик Анракт, выразив возмущение решением правительства. Приводит слова эксперта BFMTV.
Во Франции 1 мая считается государственным праздником, в который подавляющее большинство предприятий и магазинов закрыты. Исключение составляют только те организации, где необходим непрерывный рабочий процесс — это службы экстренного реагирования, общественный транспорт и некоторые другие сферы.
Также в стране традиционно проходят первомайские демонстрации. Так в Париже массовое шествие в честь 1 мая собрало десятки тысяч человек.
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