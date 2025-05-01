01 мая 2025

Во Франции негодуют из-за запрета на работу 1 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Французы недовольны тем, что остались в праздник без свежих булочных изделий
Французы недовольны тем, что остались в праздник без свежих булочных изделий Фото:

В Франции 1 мая закрылись пекарни, что вызвало недовольство у местных, из-за того-что люди в стране остались без свежих хлебобулочных изделий в праздничный день. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на представителей отрасли.

«Я не считаю это нормальным. Мы думали, что необходимы, как пресса и другие профессии», — заявил глава Национальной конфедерации хлебобулочных и кондитерских изделий Доминик Анракт, выразив возмущение решением правительства. Приводит слова эксперта BFMTV.

Во Франции 1 мая считается государственным праздником, в который подавляющее большинство предприятий и магазинов закрыты. Исключение составляют только те организации, где необходим непрерывный рабочий процесс — это службы экстренного реагирования, общественный транспорт и некоторые другие сферы.

Также в стране традиционно проходят первомайские демонстрации. Так в Париже массовое шествие в честь 1 мая собрало десятки тысяч человек.

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В Франции 1 мая закрылись пекарни, что вызвало недовольство у местных, из-за того-что люди в стране остались без свежих хлебобулочных изделий в праздничный день. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на представителей отрасли. «Я не считаю это нормальным. Мы думали, что необходимы, как пресса и другие профессии», — заявил глава Национальной конфедерации хлебобулочных и кондитерских изделий Доминик Анракт, выразив возмущение решением правительства. Приводит слова эксперта BFMTV. Во Франции 1 мая считается государственным праздником, в который подавляющее большинство предприятий и магазинов закрыты. Исключение составляют только те организации, где необходим непрерывный рабочий процесс — это службы экстренного реагирования, общественный транспорт и некоторые другие сферы. Также в стране традиционно проходят первомайские демонстрации. Так в Париже массовое шествие в честь 1 мая собрало десятки тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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