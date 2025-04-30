30 апреля 2025

На зеленый свет: на главном перекрестке Губкинского будут звучать военные песни. Видео

На светофорах Губкинского заиграет военная музыка
© Служба новостей «URA.RU»
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Музыка включается только на зеленый сигнал светофора
Музыка включается только на зеленый сигнал светофора Фото:

В Губкинском (ЯНАО) на перекрестке проспекта Губкина и улицы Нефтяников играет военная музыка. Она включается на зеленый сигнал светофора, сообщил мэр города Андрей Бандурко.

«К 9 Мая на главном перекрестке города подключили музыкальное сопровождение во время зеленого сигнала светофора. К каждому празднику будет своя мелодия», — написал Бандурко в своем telegram-канале.

Он также опубликовал видео того, как это работает. На кадрах видно, что, как только на светофоре загорается зеленый свет, на всю улицу начинает играть мелодия. В какой промежуток времени это работает — не уточняется.

Ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы» прибудет на Ямал. Поезд сделает 19 остановок в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях и ХМАО, а закончит свой путь в Ноябрьске (ЯНАО).

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В Губкинском (ЯНАО) на перекрестке проспекта Губкина и улицы Нефтяников играет военная музыка. Она включается на зеленый сигнал светофора, сообщил мэр города Андрей Бандурко. «К 9 Мая на главном перекрестке города подключили музыкальное сопровождение во время зеленого сигнала светофора. К каждому празднику будет своя мелодия», — написал Бандурко в своем telegram-канале. Он также опубликовал видео того, как это работает. На кадрах видно, что, как только на светофоре загорается зеленый свет, на всю улицу начинает играть мелодия. В какой промежуток времени это работает — не уточняется. Ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы» прибудет на Ямал. Поезд сделает 19 остановок в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях и ХМАО, а закончит свой путь в Ноябрьске (ЯНАО).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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