В Губкинском (ЯНАО) на перекрестке проспекта Губкина и улицы Нефтяников играет военная музыка. Она включается на зеленый сигнал светофора, сообщил мэр города Андрей Бандурко.
«К 9 Мая на главном перекрестке города подключили музыкальное сопровождение во время зеленого сигнала светофора. К каждому празднику будет своя мелодия», — написал Бандурко в своем telegram-канале.
Он также опубликовал видео того, как это работает. На кадрах видно, что, как только на светофоре загорается зеленый свет, на всю улицу начинает играть мелодия. В какой промежуток времени это работает — не уточняется.
Ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы» прибудет на Ямал. Поезд сделает 19 остановок в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях и ХМАО, а закончит свой путь в Ноябрьске (ЯНАО).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!