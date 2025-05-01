Обмен пленными между Россией и Украиной, который был запланирован на утро 1 мая, не состоялся из-за действий Киева. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Также бандеровцы отказались забрать тела 780 погибших ВСУшников, подготовленные к передаче на белорусской границе и находящиеся в рефрижераторах», — написал Рогов в своем telegram-канале. По его данным, украинская сторона отказалась забирать тела 780 погибших военнослужащих ВСУ, подготовленных к передаче на белорусской границе.
Он также отметил, что теперь по вине Киева тысячи людей ничего не будут знать о судьбе близких, а также не смогут их похоронить. Кроме того, Рогов заявил, что удар по рынку в Алешках является военным преступлением, на которое Украина пошла уже после срыва договоренностей. «[Президент Украины Владимир Зеленский] повышает ставки и делает все для эскалации, срывая обмен, убивая мирных и угрожая ударом по параду Победы на Красной площади», — подчеркнул Рогов.
В сообщении также уточняется, что подготовка к обмену пленными велась на протяжении нескольких дней, однако украинская сторона в последний момент отказалась от договоренностей. Тела погибших военнослужащих остаются на белорусской границе в специальных рефрижераторах, а родственники не могут провести похороны и получить информацию о судьбе своих близких.
Эвакуация тел мирных граждан, ставших жертвами удара ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области, продолжается, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, в районе атаки все еще фиксируется активность украинских FPV-дронов, передает RT. В результате атаки ВСУ 7 человек погибли, 11 получили ранения.
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