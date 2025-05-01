01 мая 2025

МИД Франции: Европа готовит новый пакет санкций против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые санкции введут в случае отказа от прекращения огня на Украине
Новые санкции введут в случае отказа от прекращения огня на Украине Фото:

Европейские страны готовы ввести новый, 17-й пакет антироссийских санкций в случае, если Россия откажется прекратить огонь на Украине, и рассчитывают на поддержку США в этом вопросе. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«Мы, европейцы, собираемся поддержать эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций (против России — прим. ред.), и вчера (в среду — прим. ред.) я взял на себя обязательство перед (сенатором США — прим. ред.) Линдси Грэмом (внесен в список террористов и экстремистов РФ), что мы постараемся скоординировать как по существу, так и по срокам эти два пакета санкций», — заявил Барро в интервью агентству Agence France Presse. Он отметил, что сотрудничество между ЕС и США должно усилить давление на Россию с целью прекращения боевых действий.

Ранее стало известно, что США не исключают возможность ввести новые санкции против России. При этом власти РФ заявляли, что страна успешно преодолела последствия ограничений, адаптировавшись к новым условиям санкций.

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Европейские страны готовы ввести новый, 17-й пакет антироссийских санкций в случае, если Россия откажется прекратить огонь на Украине, и рассчитывают на поддержку США в этом вопросе. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. «Мы, европейцы, собираемся поддержать эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций (против России — прим. ред.), и вчера (в среду — прим. ред.) я взял на себя обязательство перед (сенатором США — прим. ред.) Линдси Грэмом (внесен в список террористов и экстремистов РФ), что мы постараемся скоординировать как по существу, так и по срокам эти два пакета санкций», — заявил Барро в интервью агентству Agence France Presse. Он отметил, что сотрудничество между ЕС и США должно усилить давление на Россию с целью прекращения боевых действий. Ранее стало известно, что США не исключают возможность ввести новые санкции против России. При этом власти РФ заявляли, что страна успешно преодолела последствия ограничений, адаптировавшись к новым условиям санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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