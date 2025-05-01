01 мая 2025

Трамп назначил своего помощника Майка Уолтца на новую должность

Трамп выдвинет Уолтца на должность постпреда США при ООН
© Служба новостей «URA.RU»
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Обязанности советника по национальной безопасности США временно будет исполнять Марко Рубио
Обязанности советника по национальной безопасности США временно будет исполнять Марко Рубио Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть конгрессмена Майка Уолтца на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети, подчеркнув важность назначения для дальнейшего укрепления позиций США на международной арене.

«Я рад объявить, что я выдвигаю кандидатуру Майка Уолтца на пост следующего посла Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций. <...> Я знаю, что он будет делать то же самое в своей новой роли. Тем временем госсекретарь Марко Рубио будет выполнять функции советника по национальной безопасности, продолжая при этом свое сильное руководство в Государственном департаменте», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Уолтца обладает всеми необходимыми качествами для работы на столь ответственной международной должности. Он подчеркнул опыт Уолтца в вопросах национальной безопасности и внешней политики, а также выразил уверенность, что новый постпред сможет эффективно отстаивать интересы США в рамках ООН. Решение о временном совмещении должностей главой Госдепартамента Марко Рубио связано с необходимостью обеспечить преемственность и стабильность в руководстве внешнеполитическим ведомством.

Майк Уолтц, занимавший должность советника президента США по вопросам национальной безопасности, покинул свой пост, сообщал телеканал Fox News. В апреле он взял на себя ответственность за включение журналиста в чат.

Представители Белого дома воздержались от комментариев относительно увольнений, однако на встрече с министром Трамп подчеркнул важность освобождения от должностей сотрудников, которые не справляются со своими обязанностями или могут проявлять лояльность к третьим сторонам. В начале апреля, после утечки данных о военных планах, несколько членов Совета национальной безопасности уже были уволены.

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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть конгрессмена Майка Уолтца на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети, подчеркнув важность назначения для дальнейшего укрепления позиций США на международной арене. «Я рад объявить, что я выдвигаю кандидатуру Майка Уолтца на пост следующего посла Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций. <...> Я знаю, что он будет делать то же самое в своей новой роли. Тем временем госсекретарь Марко Рубио будет выполнять функции советника по национальной безопасности, продолжая при этом свое сильное руководство в Государственном департаменте», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. По словам Трампа, Уолтца обладает всеми необходимыми качествами для работы на столь ответственной международной должности. Он подчеркнул опыт Уолтца в вопросах национальной безопасности и внешней политики, а также выразил уверенность, что новый постпред сможет эффективно отстаивать интересы США в рамках ООН. Решение о временном совмещении должностей главой Госдепартамента Марко Рубио связано с необходимостью обеспечить преемственность и стабильность в руководстве внешнеполитическим ведомством. Майк Уолтц, занимавший должность советника президента США по вопросам национальной безопасности, покинул свой пост, сообщал телеканал Fox News. В апреле он взял на себя ответственность за включение журналиста в чат. Представители Белого дома воздержались от комментариев относительно увольнений, однако на встрече с министром Трамп подчеркнул важность освобождения от должностей сотрудников, которые не справляются со своими обязанностями или могут проявлять лояльность к третьим сторонам. В начале апреля, после утечки данных о военных планах, несколько членов Совета национальной безопасности уже были уволены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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