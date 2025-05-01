Бессент: подписанием соглашения о недрах Трамп выдал Зеленскому роял-флеш

Подписание нового соглашения между Соединенными Штатами и Украиной даст президенту Украины Владимиру Зеленскому «сильнейший набор карт» для переговоров. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.
«Помните, как президент Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: „У вас нет козырей“. И знаете что? Президент Трамп теперь раздал ему флеш-рояль. Потому что сейчас мы можем взять эти карты, идти и показывать российскому руководству, что нет разницы между целями народов Украины и США», — заявил министр во время эфира телеканалу Fox Business. По его словам, новое соглашение демонстрирует единство интересов Вашингтона и Киева и открывает новые возможности для взаимодействия двух стран на международной арене.
Ранее стало известно, что сделка между Украиной и США никак не повлияет на интересы России интересы на международной арене. Это следует исходя из соглашения между странами о создании двустороннего инвестиционного фонда для восстановления украинской экономики.
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