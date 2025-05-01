01 мая 2025

Бессент: подписанием соглашения о недрах Трамп выдал Зеленскому роял-флеш

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский заявил, что заключение сделки стало результатом встречи в Ватикане
Зеленский заявил, что заключение сделки стало результатом встречи в Ватикане Фото:

Подписание нового соглашения между Соединенными Штатами и Украиной даст президенту Украины Владимиру Зеленскому «сильнейший набор карт» для переговоров. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Помните, как президент Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: „У вас нет козырей“. И знаете что? Президент Трамп теперь раздал ему флеш-рояль. Потому что сейчас мы можем взять эти карты, идти и показывать российскому руководству, что нет разницы между целями народов Украины и США», — заявил министр во время эфира телеканалу Fox Business. По его словам, новое соглашение демонстрирует единство интересов Вашингтона и Киева и открывает новые возможности для взаимодействия двух стран на международной арене.

Ранее стало известно, что сделка между Украиной и США никак не повлияет на интересы России интересы на международной арене. Это следует исходя из соглашения между странами о создании двустороннего инвестиционного фонда для восстановления украинской экономики.

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Подписание нового соглашения между Соединенными Штатами и Украиной даст президенту Украины Владимиру Зеленскому «сильнейший набор карт» для переговоров. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. «Помните, как президент Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: „У вас нет козырей“. И знаете что? Президент Трамп теперь раздал ему флеш-рояль. Потому что сейчас мы можем взять эти карты, идти и показывать российскому руководству, что нет разницы между целями народов Украины и США», — заявил министр во время эфира телеканалу Fox Business. По его словам, новое соглашение демонстрирует единство интересов Вашингтона и Киева и открывает новые возможности для взаимодействия двух стран на международной арене. Ранее стало известно, что сделка между Украиной и США никак не повлияет на интересы России интересы на международной арене. Это следует исходя из соглашения между странами о создании двустороннего инвестиционного фонда для восстановления украинской экономики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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