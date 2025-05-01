CNN: Россия на Украине переключила свое внимание на более краткосрочные цели

Россия сосредоточилась на краткосрочных задачах в украинском конфликте. Об этом сообщает CNN.
«Новые разведданные свидетельствуют, что президент Путин, возможно, переключил внимание на укрепление контроля над занятыми территориями и стимулирование российской экономики. Российский лидер отказался от „максималистских военных целей“ и сейчас демонстрирует беспрецедентную готовность к мирному урегулированию», — пишет CNN со ссылкой на источники из разведки.
Как подчеркивают западные аналитики, текущая стратегия Москвы фокусируется на закреплении текущих позиций и адаптации экономики к санкциям. И это может стать основой для переговоров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что заявление Путина о готовности Москвы к переговорам по Украине без предварительных условий актуально. А в Вашингтоне считают, что «сделка по-прежнему возможна», пишет «Национальная служба новостей».
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