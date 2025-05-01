01 мая 2025

CNN: Россия на Украине переключила свое внимание на более краткосрочные цели

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По мнению западных экспертов, в Кремле готовы отказатся от «максималистских военных целей»
По мнению западных экспертов, в Кремле готовы отказатся от «максималистских военных целей» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия сосредоточилась на краткосрочных задачах в украинском конфликте. Об этом сообщает CNN. 

«Новые разведданные свидетельствуют, что президент Путин, возможно, переключил внимание на укрепление контроля над занятыми территориями и стимулирование российской экономики. Российский лидер отказался от „максималистских военных целей“ и сейчас демонстрирует беспрецедентную готовность к мирному урегулированию», — пишет CNN со ссылкой на источники из разведки. 

Как подчеркивают западные аналитики, текущая стратегия Москвы фокусируется на закреплении текущих позиций и адаптации экономики к санкциям. И это может стать основой для переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что заявление Путина о готовности Москвы к переговорам по Украине без предварительных условий актуально. А в Вашингтоне считают, что «сделка по-прежнему возможна», пишет «Национальная служба новостей».

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Россия сосредоточилась на краткосрочных задачах в украинском конфликте. Об этом сообщает CNN.  «Новые разведданные свидетельствуют, что президент Путин, возможно, переключил внимание на укрепление контроля над занятыми территориями и стимулирование российской экономики. Российский лидер отказался от „максималистских военных целей“ и сейчас демонстрирует беспрецедентную готовность к мирному урегулированию», — пишет CNN со ссылкой на источники из разведки.  Как подчеркивают западные аналитики, текущая стратегия Москвы фокусируется на закреплении текущих позиций и адаптации экономики к санкциям. И это может стать основой для переговоров. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что заявление Путина о готовности Москвы к переговорам по Украине без предварительных условий актуально. А в Вашингтоне считают, что «сделка по-прежнему возможна», пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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