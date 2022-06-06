06 июня 2022
05 июня 2022

В тобольской стоматологии ребенку порвали губу и повредили зубы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, стоматология, клещи, щипцы, инструменты стоматолога
Стоматолог в Тобольске порвал губу и повредил зубы девочке во время лечения Фото:

В Тобольске (Тюменская область) девочке при удалении зубов стоматолог порвал губу и повредил соседние зубы. Об этом сообщил местный житель в социальных сетях.

«Вот так вот в детской стоматологии в 10 микрорайоне удаляют зубы. Девочка ждала с трех ночи, чтобы успеть занять очередь на прием, только в 8 утра смогла попасть на него. У „специалиста“ соскочил инструмент, и со всей силы ударил девочке по губе, вследствие чего она была порвана. Плюс повреждены соседние зубы», — написал анонимный пользователь в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам жителя, врач ему ответил, что это обычная ситуация. Агентство направило письменный запрос в тобольскую стоматологическую поликлинику и в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.

Девочке порвали губу на приеме у стоматолога
Фото:

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В Тобольске (Тюменская область) девочке при удалении зубов стоматолог порвал губу и повредил соседние зубы. Об этом сообщил местный житель в социальных сетях. «Вот так вот в детской стоматологии в 10 микрорайоне удаляют зубы. Девочка ждала с трех ночи, чтобы успеть занять очередь на прием, только в 8 утра смогла попасть на него. У „специалиста“ соскочил инструмент, и со всей силы ударил девочке по губе, вследствие чего она была порвана. Плюс повреждены соседние зубы», — написал анонимный пользователь в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». По словам жителя, врач ему ответил, что это обычная ситуация. Агентство направило письменный запрос в тобольскую стоматологическую поликлинику и в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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