В тобольской стоматологии ребенку порвали губу и повредили зубы. Фото

07 июня 2022 в 00:25 Размер текста - 17 +

Стоматолог в Тобольске порвал губу и повредил зубы девочке во время лечения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) девочке при удалении зубов стоматолог порвал губу и повредил соседние зубы. Об этом сообщил местный житель в социальных сетях. «Вот так вот в детской стоматологии в 10 микрорайоне удаляют зубы. Девочка ждала с трех ночи, чтобы успеть занять очередь на прием, только в 8 утра смогла попасть на него. У „специалиста“ соскочил инструмент, и со всей силы ударил девочке по губе, вследствие чего она была порвана. Плюс повреждены соседние зубы», — написал анонимный пользователь в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». По словам жителя, врач ему ответил, что это обычная ситуация. Агентство направило письменный запрос в тобольскую стоматологическую поликлинику и в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается. Девочке порвали губу на приеме у стоматолога Фото: telegram-канал «Типичный Тобольск» Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тобольске (Тюменская область) девочке при удалении зубов стоматолог порвал губу и повредил соседние зубы. Об этом сообщил местный житель в социальных сетях. «Вот так вот в детской стоматологии в 10 микрорайоне удаляют зубы. Девочка ждала с трех ночи, чтобы успеть занять очередь на прием, только в 8 утра смогла попасть на него. У „специалиста“ соскочил инструмент, и со всей силы ударил девочке по губе, вследствие чего она была порвана. Плюс повреждены соседние зубы», — написал анонимный пользователь в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». По словам жителя, врач ему ответил, что это обычная ситуация. Агентство направило письменный запрос в тобольскую стоматологическую поликлинику и в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.