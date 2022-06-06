Курганский пенсионер убил пожилую соседку поленом

Жителя поселка Мишкино будут судить за убийство своей соседки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области будут судить пенсионера, который убил пожилую соседку поленом. Информация опубликована на официальном сайте следственного управления СК РФ по Курганской области.

«Согласно данным следствия, 70-летний житель поселка Мишкино пришел в дом к 83-летней соседке. В результате возникшей ссоры, он несколько раз ударил женщину поленом. Спустя время она скончалась в больнице. С места преступления нападавший скрылся. Через некоторое время его задержали. В ходе первоначальных следственных действий он дал признательные показания», — указано в сообщении ведомства.

Курганского пенсионера обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. п. «в,д» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.

URA.RU писало, что в 2019 году президент России Владимир Путин помиловал 84-летнюю жительницу Курганской области Гайникамал Аюпову, которая в 2015 году была осуждена за убийство своего сожителя поленом. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.